Посол Молдавии прокомментировал принятие резолюции ООН по Приднестровью

КИШИНЕВ, 10 июл — РИА Новости. Резолюция ООН о выводе российских войск из Приднестровья осложнила отношения Кишинева с Москвой, считает посол Молдавии в России Андрей Негуца.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались. При этом в МИД РФ заявил, что принятие резолюции ООН может подорвать хрупкий прогресс урегулирования в регионе.

"Москва возмущена резолюцией Генассамблеи ООН о выводе российских войск с территории Республики Молдова… Она осложнила и без того непростые отношения с Россией", — заявил Негруца на встрече молдавской дипломатии.

По его словам, под вопросом оказались даже межминистерсткие консультации в Москве на уровне государственных секретарей, запланированные на 25 июля.

"Возможно, их перенесут на более позднюю дату. Официально это объясняется поиском ответов на эти вопросы, неофициально — сделать паузу после утверждения резолюции", — сказал посол.

В резолюции ООН выражается "глубокая обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства-члена ООН". Проект резолюции "настоятельно призывает РФ без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений" с территории Молдавии.

Также было принято решение включить в предварительную повестку 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вопрос о полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Молдавии.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявил, что обсуждение вопроса вывода с территории Приднестровья российских военных, входящих в миротворческий контингент, это "дешевая пиар-кампания", которая ухудшает позиции Кишинева. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин ранее назвал такие призывы упражнениями в дипломатическом искусстве, которые не несут конструктива.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Встреча молдавской дипломатии — это мероприятие, которое решили проводить в стране после шестилетнего перерыва. МИДЕИ организует встречи глав дипломатических миссий республики за рубежом с руководителями Молдавии — премьером, спикером парламента и президентом. На мероприятии обсуждаются вопросы, связанные с деятельностью дипломатических миссий, повышением их эффективности, осуществлением внешней политики и установлением новых задач и приоритетов на краткосрочный и среднесрочный период.