В Госдуме назвали "довольно странным" назначение Ханта главой МИД Британии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Назначение на пост главы британского МИД экс-министра здравоохранения Великобритании Джереми Ханта вряд ли "оздоровит" внешнеполитическую стратегию Лондона, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Экс-министр здравоохранения Хант назначен новым министром иностранных дел Британии. На этом посту он сменит Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношениях с ЕС.

"Назначение на пост главы британского МИДа бывшего министра здравоохранения и социальной защиты Великобритании Джереми Ханта вряд ли "оздоровит" внешнеполитическую стратегию Лондона", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик назвал это "довольно странным назначением". По мнению депутата ГД, Мэй пытается сохранить свои позиции, ей крайне важно, чтобы ее сейчас поддерживали члены правительства.

"Выбор Джереми Ханта в роли главы МИД доказывает, что ей нужны исполнители, а не специалисты и точно не оппоненты. На внешнюю политику Великобритании назначение нового министра, скорее всего, не окажет никакого влияния", — отметил он.

При этом, по словам парламентария, ослабление позиций партии Мей по ключевым направлениям работы кабинета министров "нанесет удар по устойчивости политической системы, особенно на фоне болезненного выхода из Евросоюза".

"Нет гарантий, что за отставками министров иностранных дел и по вопросам выхода из ЕС не последуют новые. Очевидно, что правительству Мей будет очень сложно удержаться у власти при такой ситуации и очередные выборы в парламент страны могут стать для правящей верхушки решающими", — заключил он.