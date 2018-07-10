Из пещеры в Таиланде вывели девятого подростка

БАНГКОК, 10 июл — РИА Новости. Девятый подросток выведен на поверхность из пещеры в ходе спасательной операции в Таиланде, сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот".

"Вышел еще один! Девятый "Вепрь" уже на поверхности!" — говорится в сообщении.

Эвакуированный "Вепрь" следует в автомобиле "скорой помощи" к вертолетной площадке, откуда он будет доставлен в больницу города Чианграя, сообщает издание.

Во время эвакуации и на брифинге спасатели называли эвакуированных детей кодовыми именами: "Лесной Вепрь 1", "Лесной Вепрь 2" и так далее, используя в кодовом обозначении название школы, в которой учатся подростки – Академия Лесных Вепрей, и их футбольной команды "Лесные Вепри".

В ходе двух дней эвакуации спасатели помогли попасть на поверхность восьми подросткам. Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.