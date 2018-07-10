Помпео назвал главные темы переговоров Путина и Трампа

ДОХА, 10 июл — РИА Новости. Ситуация в Сирии и на Украине станут основными темами переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся 16 июля в Хельсинки, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.

"Ситуация в Сирии и на Украине станут главными темами переговоров Трампа и Путина на саммите в Хельсинки", — заявил Помпео в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia. Госсекретарь во вторник прибыл с визитом в ОАЭ.

Он отметил, что США работают "со всеми сторонами, чтобы заставить россиян, сирийцев и иранцев придерживаться политических договоренностей" по САР. По словам госсекретаря, переговоры по Сирии должны привести к выработке новой конституции и политическому решению конфликта, отвечающему надеждам сирийцев, чтобы положить конец насилию и позволить миллионам беженцев вернуться домой. "Вашингтон нацелен на создание условий для достижения политического решения", — подчеркнул Помпео, добавив, что Иран и проиранские военные формирования должны покинуть Сирию, поскольку для них нет никакого повода оставаться в стране.

Помпео также заявил, что Россия якобы нарушила договоренность по южной зоне деэскалации в Сирии. "У нас была договоренность с Россией, что она не будет проводить операции на юге Сирии в рамках соглашения о деэскалации, и они совершенно определенно нарушили эту договоренность. Происходящее на юге Сирии сегодня — очень трудная ситуация", — сказал он.

Южные (юго-западные) районы Сирии, которые включают провинции Дераа, Эль-Кунейтру и Сувейду и примыкают к границам Израиля и Иордании, входят в зону деэскалации, созданную в июле 2017 года по договоренности России, США и Иордании. Президент Сирии Башар Асад при этом заявлял, что сценарий освобождения юга Сирии пока не определен: либо мирное решение, либо силовое.

Ситуация в южной зоне деэскалации в Сирии обострилась в последние несколько месяцев. Правительственные войска при поддержке отрядов "Хезболлах" и проиранских формирований ведут наступление в южных районах Сирии, освобождая все новые поселения от незаконных вооруженных бандформирований и боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра"*, которая в свою очередь, согласно заявлению сирийской армии, предпринимает попытки сорвать мирные переговоры и прибегает к запугиванию мирного населения, ежедневно обстреливая жилые кварталы городов Дераа и Сувейда.

Российский Центр по примирению враждующих сторон ранее заявлял, что гуманитарная ситуация в южной зоне ухудшается из-за действий НВФ. Как сообщал начальник центра генерал-майор Алексей Цыганков, население в этом районе "не обеспечено достаточным количеством продуктов питания и медикаментов, которые изымаются в пользу боевиков лидерами незаконных вооруженных формирований, контролирующими распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии".

* Террористическая организация, запрещенная в России