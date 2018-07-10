В Таиланде идет третья фаза операции по спасению подростков из пещеры

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Таиланде идет третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры. Спасатели намерены эвакуировать оставшихся в пещере четырех детей и их тренера.
Кроме того, планируется вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.
"Сегодня наверх выйдут все девять человек", — заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.
Пропажа детей
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.
Сейчас в пещере остаются четыре подростка и их тренер — восьмерых удалось вывести на поверхность.
Операция сопряжена со значительными сложностями, потому что выросшие в горном регионе школьники не умеют плавать. Пять боевых пловцов и два военврача обучили их дыханию в аквалангах. Детям приходится преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый.
Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всем пути в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.
Состояние спасенных детей
Постсекретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Чесада Чокдамронгсук также заявил, что "просочившиеся" в Интернет данные об именах первых восьми спасенных не соответствуют действительности.
Он заявил, что врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Детям придется пробыть в больнице не менее семи дней на случай, если у них найдут инфекционные заболевания.
"У всех нормальная температура, у первых четырех спасенных, которым уже разрешено нормальное питание, прекрасный аппетит", — сообщил Чокдамронгсук.
"Дети в прекрасном настроении и ясном уме, пребывание в пещере не сказалось на их умственных способностях, они нормально разговаривают, понимают все, что им говорят, быстро реагируют на сказанное", — рассказал доктор Чокдамронгсук.
По его мнению, спортивная подготовка помогли выдержать десять дней в тяжелейших условиях пещеры почти без еды, и успешно выйти из нее, проплыв значительную часть пути под водой.
Всем спасенным подросткам сделали прививки от бешенства из-за вероятных контактов с летучими мышами, населяющими пещеру.