Глава украинской погранслужбы опасается наплыва незаконных мигрантов

КИЕВ, 10 июл – РИА Новости. Глава погранслужбы Украины Петр Цигикал прогнозирует увеличения потока незаконных мигрантов из-за того, что страны ЕС усиливают противодействие незаконной миграций.

"Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым способом", — цитирует Цигикала агентство "Укринформ".

Глава украинской погранслужбы считает, что из-за усиления странамы ЕС противодействия незаконным мигрантам, состоится переориентация этих потоков на другие направления, в том числе и на Украину.

"Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда. Потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть на Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении, или дальше незаконно переходить границу в ЕС ", — приводит слова Цигикала агентство.