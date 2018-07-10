В Госдуме прокомментировали слова сенатора из США о "сдерживании Путина"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американский сенатор Джон Нили Кеннеди был настроен менее конструктивно на диалог с Москвой, по сравнению с другими парламентариями США, он стал жертвой стереотипов о России, считает глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, который встречался с американскими политиками в Москве.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, американский сенатор Кеннеди заявил после недавнего визита в Россию, что президента РФ Владимира Путина "нужно сдерживать", а доверять ему нельзя.

"Во-первых, я думаю, что этот сенатор — жертва стереотипов, во-вторых, возможно, что он работает на внутреннего избирателя, который более к этим стереотипам восприимчив. Он из всех сенаторов, которые были на встрече, мне показалось, настроен менее конструктивно, чем остальные", — сказал Аксаков РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что американскому сенатору "нравится находиться в том заблуждении", которое он сам придумал.

"Иногда удобно придумать себе врага, и потом приписать этому врагу все грехи, и потом "мочить" за эти грехи. Мне показалось, что он такого плана человек… Люди, которые далеко от России и плохо представляют себе, что такое Россия, они начинают верить и подыгрывают этому настроению. То есть это примитивный способ добычи каких-то политических очков", — добавил он.