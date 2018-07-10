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Аббас обсудил с замглавы МИД России свой предстоящий визит в Москву

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© Фотография предоставлена пресс-службой правительства ГрецииПалестинский лидер Махмуд Аббас. Архивное фотоПалестинский лидер Махмуд Аббас. Архивное фото
© Фотография предоставлена пресс-службой правительства Греции

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Лидер Палестины Махмуд Аббас вечером в понедельник принял заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина и обсудил с ним подготовку своего предстоящего визита в Москву, передает палестинское агентство ВАФА.

Флаги Палестины. Архивное фото
© Flickr / Joi
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Ранее сообщалось, что Аббас прибудет 13 июля в Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным и будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу.

По данным агентства, на встрече в Рамаллахе Вершинин передал главе Палестинской национальной администрации приветствие от президента России с подтверждением его стремления укреплять российско-палестинские отношения.

Аббас обсудил с заместителем министра последние события в Палестине и препятствия, с которыми сталкивается  процесс ближневосточного урегулирования из-за односторонних действий Израиля, поддерживаемых США.

Глава ПНА подчеркнул, что, если Израиль продолжит предпринимать такие враждебные шаги, как недавнее решение Кнессета о сокращении средств, выплачиваемых семьям убитых, раненных или арестованных палестинцев, руководство автономии примет необходимые меры для защиты прав своих соотечественников.

2 июля Кнессет утвердил закон о сокращении средств, переводимых Палестинской национальной администрации, на сотни миллионов долларов, которые та выплачивает семьям соотечественников, убитых, раненных или арестованных за нападения на граждан еврейского государства.

Израиль ежемесячно собирает от имени и для нужд органов палестинского самоуправления налоги и пошлины в размере около 100 миллионов долларов, которые составляют одну из основных доходных статей бюджета ПНА. Авторы законопроекта, принятого голосами 87 из 120 депутатов, утверждают, что новый документ позволяет уйти от практики, которая, по их словам, равносильна косвенному участию Израиля в финансировании палестинского террора. Сами палестинцы трактуют выплаты, прекращения которых от них требуют Израиль и США, как помощь жертвам оккупации и говорят, что средства распределяются между 35 тысячами семей.

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