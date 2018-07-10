В Афганистане более десяти человек погибли при атаке террориста

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва, совершенного террористом-смертником в административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По данным телеканала, смертник атаковал контрольно-пропускной пункт в Джелалабаде. Ранее сообщалось, что взрыв прогремел рядом с заправочной станцией. Позднее местные власти опровергли эту информацию.

Сообщается, что среди погибших были два сотрудника главного управления национальной безопасности страны (NDS). Остальными жертвами теракта стали мирные жители. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

На данный момент ни одна из действующих на территории страны террористических группировок не взяла ответственность за взрыв.