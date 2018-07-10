Силовики пять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра, огонь также велся из гранатометов различного типа, стрелкового оружия и бронетехники.