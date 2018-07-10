Силовики пять раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2018 (75)

Украинский военный на позиции у линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинский военный на позиции у линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 10 июл — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о двух нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило пять раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 28 мин калибром 120 и 82 миллиметра, огонь также велся из гранатометов различного типа, стрелкового оружия и бронетехники.