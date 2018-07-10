На Украине проведут эксперимент для установления причины взрыва миномета

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Следственный эксперимент для установления причин взрыва миномета "Молот" на полигоне в Ровенской области Украины пройдет в среду, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета трое военных погибли и девять получили ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". Использование минометов "Молот" после ЧП приостановлено.

"Следственный эксперимент в рамках проведения военной, баллистической, взрывотехнической, химической экспертизы причин детонации миномета М120-15 "Молот" пройдет в среду, 11 июля", — написал Матиос на своей странице в Facebook.

По словам главного военного прокурора, Минобороны для эксперимента выделило два миномета "Молот" из той же заводской партии, что и тот, который привел к гибели военнослужащих.

С 2016 года это третий случай взрыва миномета "Молот". Во время учебных стрельб на полигоне "Широкий Лан" 25 июля 2016 года разорвался 120 миллиметровый миномет М-120-15 "Молот". При этом один офицер погиб на месте, десять военнослужащих получили ранения различной тяжести, еще один позже скончался в госпитале. Второй случай произошел в ноябре 2016 года, в результате взрыва миномета погибли двое солдат.