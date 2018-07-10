США не должны навязывать Европе образ действий, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель ждет от президента США Дональда Трампа поддержки евроатлантического единства, но не навязывания Вашингтоном образа действий европейским союзникам по НАТО.

Трамп примет участие в саммите Североатлантического альянса 11-12 июля в Брюсселе.

"Я считаю, что можно открыто и откровенно говорить друг с другом в ходе подобного рода встреч. Но главное в том, чтобы поддержать единство ради безопасности. Безопасность завтра-послезавтра предполагает поддержание альянса между Европой и США, но не альянса, в котором США стали бы диктовать Европе образ действий", — сказал Мишель в эфире телерадиокомпании RTBF в преддверии встречи в верхах.

По словам премьера, альянс между Европой и НАТО требует взаимного уважения.

Отвечая на вопрос, будет ли правительство Бельгии следовать требованиям США соблюдать обязательства по увеличению расходов на оборону до 2 процентов от ВВП, Мишель сказал, что "нам, во всяком случае, удалось остановить систематическое сокращение расходов первого плана в области обороны и возродить стратегию инвестирования".

В целом он согласен с тем, что "если мы, как и 70 лет назад, хотим мира, стабильности и безопасности в Европе, надо выделять средства, инвестировать в оборону".