В Раде предложил ограничить журналистам доступ в парламентские кулуары

КИЕВ, 10 июл — РИА Новости. Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Украины предложил создать в парламенте пресс-центр для журналистов и ограничить им доступ к кулуарам на первом и втором этажах здания.

В комментарии изданию " Украинская правда " исполняющий обязанности главы регламентного комитета Павел Пинзеник сообщил, что предложение комитета заключается в том, чтобы "была часть кулуаров без журналистов".

"Рекомендовать… инициировать создание в аппарате Верховной рады Украины рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров Верховной рады Украины в административном здании по улице Грушевского, 5 и размещения мест для работы журналистов", — говорится в опубликованном во вторник на официальном сайте решении комитета.

Так доступ на первый и второй этажи кулуаров Рады будут иметь депутаты и "другие посетители — представители органов государственной власти и местного самоуправления, общественных организаций, иностранные граждане и граждане Украины, допуск которых осуществляется по служебным удостоверениям, временным и гостевым билетам".