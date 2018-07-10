Переговоры Путина и Трампа затмят саммит НАТО, заявили эксперты

БРЮССЕЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Запланированные на 16 июля в Хельсинки переговоры лидеров США и РФ могут затмить по своей важности предстоящий на этой неделе саммит НАТО, который имеет все шансы стать "представлением одного человека" — непредсказуемого Дональда Трампа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Через несколько дней после этого в Хельсинки запланирован российско-американский саммит.

Непредсказуемый Дональд

"Должен сказать, что приверженность (президента США Дональда) Трампа в отношении НАТО неясна, и важнее этого может стать его встреча с (президентом РФ Владимиром) Путиным, и можно надеяться, что они достигнут прогресса в вопросе продления нового договора СНВ, обсудят, как придерживаться и укреплять договор о ракетах средней и меньшей дальности, это все в равной степени важно", — сказал РИА Новости в Брюсселе Джозеф Герсон из американской общественной организации "Кампания за мир, разоружение и общую безопасность".

"Знаете, очень трудно сказать, что может стать итогом саммита (НАТО), я бы предпочел говорить больше о встрече Трампа и Путина, которая в некотором смысле может оказаться более важной", — сказал он, добавив, что ожидает также обсуждения российским и американским лидерами Сирии и общей безопасности в интересах обеих стран.

"Мы знаем, что США требуют больше тратить на НАТО, но реальность в том, что существуют глубокие трещины, разногласия, как внутри администрации Трампа, так и правительства США в целом", — отметил он, добавив, что, например, "у нас есть некоторое давление в пользу того, чтобы было больше средств для НАТО, больше конфронтации с РФ", но также присутствует и более умеренная точка зрения.

"Этот человек (Дональд Трамп – ред.) непредсказуем, всегда можно ожидать неожиданного от него", — считает Герсон, отмечая, что "неопределенность относительно внешней и военной политики Трампа создает большую глобальную нестабильность".

"Мы имеем дело с человеком, который не привязан к логике, не привязан к демократическим ценностям, который, в конечном счете, опасен, может даже опаснее, чем сама НАТО. Трамп не способен мыслить стратегически", — считает эксперт. "Его идея заключается в том, что "Америка превыше всего", он верит в формулу американского одностороннего действия, мы видели это в нарушении им соглашения по Ирану", — заметил Герсон, добавив, что на этом фоне видит угрозу "невоенных усилий по смене режима в Иране, что не будет продуктивным, и растущее давление в пользу войны с Ираном".

"Шоу одного человека"

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий считает, что спрогнозировать результаты предстоящих переговоров сейчас очень трудно, но при этом как минимум можно ожидать яркого и неожиданного Трампа на саммите НАТО.

"Почти точно, там, где появляется Дональд Трамп, всегда "шоу одного человека", это однозначно будет шоу Трампа, просто потому что Трамп характернее и ярче всех других персонажей. Трамп, конечно, будет главным шоу, в Европе нет таких характерных персонажей", — сказал Кагарлицкий в Брюсселе РИА Новости, говоря об ожиданиях от переговоров стран Североатлантического альянса.

"Трамп действительно обладает способностями к экстраординарным решениям", — считает эксперт, отмечая, что американский лидер при этом ограничен в попытках предпринимать позитивные шаги из-за опасений за свою репутацию на фоне расследования в США дела о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы.

"Мнение Европы не интересует"

Представитель общественного бельгийского движения Vrede ("Мир") Лудо де Брабандер считает, что если президент США решит о чем-то договориться с российским лидером, то вряд ли станет спрашивать об этом мнение Европы.

"Я ожидаю, что помимо вопросов, связанных с расходами, кибербезопасности, беженцев и ситуации в Ливии, ядерной стратегии, сил реагирования, возможно, главной (на саммите НАТО — ред.) станет тема "российской угрозы", которая искусственна", — поделился он с РИА Новости своими прогнозами.

"Я уже говорил, что суммарный бюджет НАТО в несколько раз больше военного бюджета РФ, хотя все время дело представляют так, что это РФ угрожает НАТО, но скорее наоборот. Они вероятно подтвердят позицию, что считают Крым оккупированной территорией. На мой взгляд, в основном будут повторы", — полагает он.

"Большая проблема в рамках НАТО, это все большое разногласие между США и Европой, и это часто связно с другими вопросами, например, с соглашением по Ирану и торговле. В случае Трампа — это на уровне эскалации, и он, я думаю, хотел бы сказать что-то по этому поводу", — говорит де Брабандер.

"Его заявление, что НАТО "устарело", это такой способ оказывать давление на европейские страны. По своей натуре он думает прежде всего об интересах США, а не о сотрудничестве с другими странами, даже в рамках союзников по НАТО. Он будет прежде всего говорить о своей повестке дня, которая в интересах США. Хотя я не думаю, что он зайдет так далеко, что скажет "мне надоела НАТО", — считает он. По его оценкам, Трамп "наверняка подтвердит свою позицию, что Европа должна тратить больше на оборону и делать это быстрее".

"И если Трамп решит о чем-то договориться с Путиным, то он не будет интересоваться мнением Европы. Есть много вопросов, где с Европой нет согласия, и он продолжит такую политику, когда ему нет дела до того, что думает Европа. У него есть своя повестка в отношении РФ, и он не станет, например, звонить (Ангеле) Меркель и спрашивать, ты согласна или нет с тем, что мы делаем", — сказал представитель Vrede.

"Готовиться к неожиданному"

Предстоящий саммит НАТО может преподнести неожиданности, учитывая опыт участия президента США Дональда Трампа во встречах "Большой семерки" (G7), считает эксперт Королевского института международных отношений "Эгмонт" Свен Бископ.

"Опыт показывает, что лучше готовиться к неожиданному", — сказал РИА Новости Бископ, отвечая на вопрос, можно ли ожидать от американского лидера на саммите НАТО каких-то сюрпризов, как это произошло на июньской встрече "Большой семерки".

Страны G7 на саммите в Канаде едва ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим проблемам. Встречу в Ла-Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Глава американской администрации досрочно покинул стол переговоров и поставил их итоги под сомнение.

Политический редактор базирующегося в Брюсселе издания Politico Europe Райан Хит ранее также отмечал, что "НАТО отчаянно пытается избежать того, чтобы саммит превратился в фиаско в стиле G7".