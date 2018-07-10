В Нидерландах эвакуировали пассажиров самолета из-за письма с угрозами

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Эвакуация пассажиров самолета в аэропорту города Эйндховен на юге Нидерландов из-за угрозы взрыва оказалась вызвана ложной тревогой, сообщает издание NL Times.

По данным газеты Edinburgh Evening News, в ночь с понедельника на вторник пассажиры рейса FR1108 авиакомпании Ryanair, направлявшегося в столицу Шотландии Эдинбург, были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Незадолго до взлета самолета было обнаружено письмо с угрозами. Как сообщила NL Times, полиция Нидерландов, ответственная за безопасность аэропорта, осмотрела самолет с использованием специально обученных собак. Взрывные устройства обнаружены не были.

По данным нидерландского издания, пассажирам других рейсов, приземлявшихся в аэропорту во время расследования, было запрещено покидать самолеты.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) сообщила, что некоторые рейсы были перенаправлены в аэропорт Схипхол в Амстердаме.