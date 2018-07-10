На севере Тайваня закроют школы из-за приближения тайфуна "Мария"

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Власти ряда городов на севере Тайваня, включая Тайбэй, Таоюань, Цзилун приняли решение приостановить занятия в школах из-за приближающегося тайфуна "Мария", сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

По последним данным, школы в более чем 10 городах северной части острова будут закрыты уже к 16.00 по местному времени (11.00 мск), а в некоторых районах еще раньше.

По состоянию на 10.00 по местному времени (05.00 мск), тайфун был зафиксирован в 490 километрах от уезда Илань и перемещался со скоростью 28 километров в час в северо-западном направлении. Синоптики не прогнозируют, что эпицентр тайфуна обрушится на Тайвань, однако он окажет заметное влияние на погоду на острове, где ожидаются сильные порывы ветра и ливневые дожди.

Ранее метеорологическое управление КНР ввело наивысший "красный уровень" предупреждения в связи с приближением тайфуна "Мария" к восточному побережью страны. Максимальные порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 16 баллов (52 метра в секунду).

Ожидается, что "Мария" на рассвете 11 июля пройдет к северу от Тайваня и утром в среду обрушится на побережье провинции Фуцзянь с максимальными порывами ветра 14 баллов (42-48 метров в секунду). После этот тайфун по мере движения ослабнет и уже с меньшей мощностью достигнет восточной части провинции Цзянси.