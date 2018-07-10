"Бремя НАТО": каких решений ждать от июльского саммита альянса

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля пройдет на фоне неразрешенных разногласий между союзниками, непредсказуемости курса нового президента системообразующей для альянса страны — США, а также в преддверии его встречи с российским лидером в Хельсинки. И если запланированная повестка переговоров 29 стран блока большой тайны не представляет — это давно прорабатывавшиеся вопросы распределения финансирования, усиления потенциала сдерживания, модернизации сил, сотрудничества с партнерами и с ЕС, то "фактор Трампа" создает, пожалуй, главную интригу этого саммита.
Осложненный контекст
Помимо вопроса военных расходов в отношениях союзников, в последнее время возникли еще несколько значимых "раздражителей": выход США из иранской сделки и угроза вторичных санкций против европейских компаний, призрак торговой войны из-за введения пошлин на сталь и алюминий, расторжение Парижского климатического соглашения, отказ подписывать совместную декларацию на саммите G7 в Канаде. Такие попытки "демонтажа" устоявшихся десятилетиями правил поведения в трансатлантическом сообществе со стороны американской администрации и политика "ни врагов, ни друзей" вызывают у европейских союзников по НАТО закономерное беспокойство.
Внутри самого альянса остаются напряженными отношения между Турцией и Грецией, Венгрия не оставляет попыток блокировать встречи НАТО с Украиной, а США грозились ввести санкции против Турции в случае покупки С-400.
Готовность и мобильность
"Для ряда руководителей стран это станет первым саммитом НАТО. В его повестке ожидаются, как вы знаете, темы "распределения бремени" взносов на оборону, также будет фигурировать вопрос военной мобильности в сотрудничестве с Евросоюзом, будут вопросы адаптации командных структур, утверждения тренировочной миссии в Ираке, и, кроме того, будет, конечно, тема Македонии (о перспективах вступления – ред.). Восточное направление будет, вероятно, рассматриваться в русле решений Варшавского саммита", — рассказал РИА Новости в преддверии переговоров пожелавший остаться неназванным чиновник альянса.
По итогам саммита в Варшаве в 2016 году альянс усилил свое передовое присутствие в восточной части Европычетырьмя многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Численность сил реагирования НАТО достигла 40 тысяч военнослужащих, сформированы восемь малых штабов в восточной части Североатлантического союза для обеспечения связи национальных вооруженных сил с силами НАТО. Кроме того, альянс усиливает свое присутствие в регионе Черного моря.
Планируется также затронуть вопросы модернизации сил и средств гражданской обороны, укрепления кибербезопасности, в том числе посредством создания нового Центра киберопераций, противодействия "гибридным угрозам".
"Готовьте ваши денежки"
Но танки на одной только солидарности не ездят, и союзникам придется на саммите держать ответ перед Трампом, который считает, что Европа "не платит по счетам". "Встреча в верхах предоставит возможность провести обзор прогресса стран НАТО и рассмотреть дальнейшие планы", — скромно рассказывает подготовленная альянсом повестка о вопросе "более справедливого распределения бремени".
….Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.
В 2014 году все страны НАТО приняли обязательство остановить сокращение оборонных бюджетов, увеличить расходы и стремиться к тому, чтобы в течение десятилетия приблизиться к затратам на оборону по меньшей мере в объеме 2% ВВП. С 2014 года и в течение трех последующих лет происходило увеличение оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде, в результате чего на эти цели было дополнительно выделено 87 миллиардов долларов США. В целом по европейским союзникам и Канаде в этом году ожидается рост на 3,8%.
"Но мы все еще ждем, когда 20 государств-членов выполнят свои обязательства перед НАТО и потратят не менее 2 процентов на оборону. И два процента — это очень низкий показатель. Число действительно должно быть 4 процента", — заявлял ранее Трамп, указывая, в частности, в сторону Германии.
Кроме того, союзники ранее обязались инвестировать 20% своих оборонных расходов в развитие технического потенциала. В этом году лишь пятнадцать союзников могут выполнить это обязательство.
Вектор — Россия
Тема отношений с РФ может получить на саммите НАТО новое звучание с учетом предстоящей 16 июля встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Столтенберг ранее приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа, отметив, что она соответствует проводимой альянсом политике по налаживанию диалога с Россией.
Какие формулировки по России в итоге удастся согласовать на саммите, покажет время, но готовившие в апреле саммит министры иностранных дел подтвердили приверженность "двухвекторнному подходу" с акцентом на мысль, что НАТО не вернется к ведению сотрудничества с РФ в режиме "как обычно", пока Москва не изменит свое поведение на международной арене.
Двери нараспашку
На предстоящем саммите НАТО в Брюсселе планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса, предстоит обсуждение вопроса Македонии, кроме того, запланировано отдельное заседание с участием Грузии и Украины.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выражал беспокойство в связи с тем, что на саммите может быть принято "неясное послание" относительно перспектив вступления Украины и Грузии в альянс и призвал союзников сделать это "четко и недвусмысленно". Кроме того, высказывались опасения, что Будапешт может попытаться заблокировать заявление по итогам заседания с участием Грузии и Украины.
Что касается Македонии, то Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет принято решение начать переговоры о вступлении страны в Североатлантический блок.
Ветер с юга
Также ожидается решение о начале новой миссии по учебной подготовке в Ираке в рамках борьбы с террористической руппировкой ИГ* (запрещена в РФ). Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о том, что НАТО может предпринять дополнительно для "укрепления своих южных партнеров, в том числе путем активизации учений". Этот пункт будет рассматриваться в контексте оказания помощи Иордании и Тунису. НАТО также заявляет о готовности оказать содействие Ливии, если поступит такая просьба.
*Террористическая организация, запрещенная в России