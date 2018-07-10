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"Бремя НАТО": каких решений ждать от июльского саммита альянса

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© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фотоШтаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля пройдет на фоне неразрешенных разногласий между союзниками, непредсказуемости курса нового президента системообразующей для альянса страны — США, а также в преддверии его встречи с российским лидером в Хельсинки. И если запланированная повестка переговоров 29 стран блока большой тайны не представляет — это давно прорабатывавшиеся вопросы распределения финансирования, усиления потенциала сдерживания, модернизации сил, сотрудничества с партнерами и с ЕС, то "фактор Трампа" создает, пожалуй, главную интригу этого саммита.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Дорогая НАТО. Трамп заставляет Европу считать американские деньги

Осложненный контекст

Помимо вопроса военных расходов в отношениях союзников, в последнее время возникли еще несколько значимых "раздражителей": выход США из иранской сделки и угроза вторичных санкций против европейских компаний, призрак торговой войны из-за введения пошлин на сталь и алюминий, расторжение Парижского климатического соглашения, отказ подписывать совместную декларацию на саммите G7 в Канаде. Такие попытки "демонтажа" устоявшихся десятилетиями правил поведения в трансатлантическом сообществе со стороны американской администрации и политика "ни врагов, ни друзей" вызывают у европейских союзников по НАТО закономерное беспокойство.

Внутри самого альянса остаются напряженными отношения между Турцией и Грецией, Венгрия не оставляет попыток блокировать встречи НАТО с Украиной, а США грозились ввести санкции против Турции в случае покупки С-400.

Президент США Дональд Трамп обращается к собравшимся на митинге Усилить Америку на Арене Four Seasons в Монтане. 5 июля 2018
© AP Photo / Jim Urquhart
"Мы, как полные кретины, платим за все": Трамп вновь критикует Берлин
Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность, увеличивая траты на оборону. Но этот, ставший сейчас одним из ключевых вопрос, просто перекочевал с прошлогоднего внеочередного саммита НАТО, созванного специально для знакомства лидеров блока с новым американским лидером, на нынешний, полноформатный. В преддверии встречи в верхах руководители нескольких стран Европы уже получили письма от Трампа с напоминанием необходимости тратить на оборону больше, и не всем они пришлись по душе.

Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине придумали "суперход" для вступления в НАТО
Многие европейские страны считают такой подход механистическим, отмечая, что нужно учитывать как качество инвестиций и степень участия страны в общих оборонных усилиях, так и ее удельный вес в альянсе. Значительное увеличение расходов на военные цели традиционно воспринимается в европейском обществе критически. Официальный же дискурс на Западе, сопровождающий обсуждение внутренних споров между союзниками, систематически пытается сместить акцент на якобы предпринимаемые РФ "попытки внести раскол" в стройные ряды альянса и на необходимость эти ряды сомкнуть еще больше, чтобы продемонстрировать "единство на основе общих ценностей" и решимость их защищать.

Готовность и мобильность

"Для ряда руководителей стран это станет первым саммитом НАТО. В его повестке ожидаются, как вы знаете, темы "распределения бремени" взносов на оборону, также будет фигурировать вопрос военной мобильности в сотрудничестве с Евросоюзом, будут вопросы адаптации командных структур, утверждения тренировочной миссии в Ираке, и, кроме того, будет, конечно, тема Македонии (о перспективах вступления – ред.). Восточное направление будет, вероятно, рассматриваться в русле решений Варшавского саммита", — рассказал РИА Новости в преддверии переговоров пожелавший остаться неназванным чиновник альянса.

Авианосец Королева Елизавета на востоке Шотландии перед началом морских испытаний
© AFP 2018 / Andy Buchanan
Текут и ломаются. Почему самые дорогие корабли НАТО оказались ненадежными
Ключевые вопросы к повестке обсуждались и готовились на разных уровнях в рамках альянса не один месяц. Ожидается, что на встрече в верхах в Брюсселе государства-члены НАТО примут новые решения, "направленные на повышение военной мобильности и готовности сил", также прогнозируется, что "НАТО примет важные решения по укреплению безопасности в Европе и вокруг нее, в том числе посредством усиления сдерживания и обороны", говорится в подготовленных альянсом материалах ко встрече.

По итогам саммита в Варшаве в 2016 году альянс усилил свое передовое присутствие в восточной части Европычетырьмя многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Численность сил реагирования НАТО достигла 40 тысяч военнослужащих, сформированы восемь малых штабов в восточной части Североатлантического союза для обеспечения связи национальных вооруженных сил с силами НАТО. Кроме того, альянс усиливает свое присутствие в регионе Черного моря.

Флаг Македонии. Архивное фото
© Fotolia / saiko3p
Глава Минобороны Македонии назвала сроки вступления республики в НАТО
На саммите может быть окончательно утверждена инициатива по обеспечению готовности сил "4 по 30", которая предусматривает формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней. В альянсе заявляли, что речь не идет о создании новых сил. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном увеличении сил альянса на восточном направлении, заявлял, что организация на данном этапе сосредоточена на решении задач, связанных с возможностями усиления при необходимости уже размещенных сил.

Здание МИД Испании. Архивное фото
© РИА Новости / Елена Шестернина
В МИД Испании ответили на критику Трампа по поводу военных расходов
Страны НАТО, как ожидается, одобрят решение о крупном обновлении структуры органов военного управления, включая создание двух новых командных структур для обеспечения быстрой переброски сил НАТО в регионе Атлантики и в Европе. ЕС в сотрудничестве с НАТО реализует проект повышения мобильности войск для устранения административных и инфраструктурных преград для оперативной переброски войск по территории европейских стран в случае возникновения "кризисных ситуаций". Кроме того, ЕС и НАТО подпишут новую декларацию о расширении сотрудничества.

Планируется также затронуть вопросы модернизации сил и средств гражданской обороны, укрепления кибербезопасности, в том числе посредством создания нового Центра киберопераций, противодействия "гибридным угрозам".

"Готовьте ваши денежки"

Канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель нашла повод повысить расходы на оборону в НАТО
Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Пентагон якобы просчитывает стоимость вывода сил из ФРГ, официальная статистика НАТО оперирует другими данными: США наращивают свое присутствие в Европе, учений, личного состава и техники стало больше, а увеличение финансирования со стороны США оборонных усилий в Европе составило при Трампе 40%. НАТО также планирует продолжать тесное сотрудничество с такими партнерами, как Финляндия и Швеция, для "обеспечения безопасности" в стратегически важном регионе Балтийского моря.

Но танки на одной только солидарности не ездят, и союзникам придется на саммите держать ответ перед Трампом, который считает, что Европа "не платит по счетам". "Встреча в верхах предоставит возможность провести обзор прогресса стран НАТО и рассмотреть дальнейшие планы", — скромно рассказывает подготовленная альянсом повестка о вопросе "более справедливого распределения бремени".

В 2014 году все страны НАТО приняли обязательство остановить сокращение оборонных бюджетов, увеличить расходы и стремиться к тому, чтобы в течение десятилетия приблизиться к затратам на оборону по меньшей мере в объеме 2% ВВП. С 2014 года и в течение трех последующих лет происходило увеличение оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде, в результате чего на эти цели было дополнительно выделено 87 миллиардов долларов США. В целом по европейским союзникам и Канаде в этом году ожидается рост на 3,8%.

"Но мы все еще ждем, когда 20 государств-членов выполнят свои обязательства перед НАТО и потратят не менее 2 процентов на оборону. И два процента — это очень низкий показатель. Число действительно должно быть 4 процента", — заявлял ранее Трамп, указывая, в частности, в сторону Германии.

© AP Photo / J. David AkeПисьмо президента США Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг
© AP Photo / J. David Ake
Письмо президента США Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг

Кроме того, союзники ранее обязались инвестировать 20% своих оборонных расходов в развитие технического потенциала. В этом году лишь пятнадцать союзников могут выполнить это обязательство.

Вектор — Россия

Тема отношений с РФ может получить на саммите НАТО новое звучание с учетом предстоящей 16 июля встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Столтенберг ранее приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа, отметив, что она соответствует проводимой альянсом политике по налаживанию диалога с Россией.

Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В США обвинили Россию в стремлении дестабилизировать НАТО
Официально НАТО придерживается так называемой политики "двухвекторного подхода", который сочетает сильную оборону и стремление к диалогу, в том числе для снижения военных рисков. По словам генсека альянса, "НАТО не стремится изолировать Россию", не желает новой холодной войны и выступает за налаживание отношений с Россией.

Какие формулировки по России в итоге удастся согласовать на саммите, покажет время, но готовившие в апреле саммит министры иностранных дел подтвердили приверженность "двухвекторнному подходу" с акцентом на мысль, что НАТО не вернется к ведению сотрудничества с РФ в режиме "как обычно", пока Москва не изменит свое поведение на международной арене.

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее

Двери нараспашку

На предстоящем саммите НАТО в Брюсселе планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса, предстоит обсуждение вопроса Македонии, кроме того, запланировано отдельное заседание с участием Грузии и Украины.

Военнослужащие Грузинской армии во время совместных учений НАТО в Тбилиси, Грузия. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe
Грузия сможет войти в НАТО по упрощенной процедуре, сообщил источник
Столтенберг ранее заявлял, что ожидает подтверждения на саммите прогресса Грузии на пути в альянс и выражения готовности продолжать оказывать поддержку этой стране. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявлял, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году. Но в альянсе объясняли, что Грузия вступит в НАТО при выполнении необходимых требований, и союзники по альянсу должны для этого сначала принять консенсусное решение по плану действий.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выражал беспокойство в связи с тем, что на саммите может быть принято "неясное послание" относительно перспектив вступления Украины и Грузии в альянс и призвал союзников сделать это "четко и недвусмысленно". Кроме того, высказывались опасения, что Будапешт может попытаться заблокировать заявление по итогам заседания с участием Грузии и Украины.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Политолог рассказал, чего лишатся страны НАТО, если пойдут навстречу Трампу
Киев, со своей стороны, рассчитывает получить на саммите приглашение присоединиться к программе расширенных возможностей НАТО, заявляла вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. В самой НАТО признают, что долгосрочной стратегической целью Украины является вступление в организацию, но ожидают от Киева проведения внутренних реформ, а также развития оборонного потенциала в соответствии со стандартами альянса.

Что касается Македонии, то Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет принято решение начать переговоры о вступлении страны в Североатлантический блок.

Ветер с юга

Эмблема НАТО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит НАТО может преподнести сюрпризы, считает эксперт
Кроме того, страны-участницы, как ожидается, согласуют дальнейшие меры в ответ "на вызовы, исходящие с юга". В частности, в Афганистане НАТО увеличивает численность миссии "Решительная поддержка", выделяя дополнительно 3 тысячи инструкторов: ожидается, что союзники подтвердят приверженность этим планам. Генсек НАТО ожидает, что участники предстоящего июльского саммита НАТО в Брюсселе одобрят продление финансирования афганских сил безопасности до 2024 года.

Также ожидается решение о начале новой миссии по учебной подготовке в Ираке в рамках борьбы с террористической руппировкой ИГ* (запрещена в РФ). Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о том, что НАТО может предпринять дополнительно для "укрепления своих южных партнеров, в том числе путем активизации учений". Этот пункт будет рассматриваться в контексте оказания помощи Иордании и Тунису. НАТО также заявляет о готовности оказать содействие Ливии, если поступит такая просьба.

*Террористическая организация, запрещенная в России

НАТО: история расширения
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НАТО: история расширения
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