"Бремя НАТО": каких решений ждать от июльского саммита альянса

БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Саммит НАТО в Брюсселе 11-12 июля пройдет на фоне неразрешенных разногласий между союзниками, непредсказуемости курса нового президента системообразующей для альянса страны — США, а также в преддверии его встречи с российским лидером в Хельсинки. И если запланированная повестка переговоров 29 стран блока большой тайны не представляет — это давно прорабатывавшиеся вопросы распределения финансирования, усиления потенциала сдерживания, модернизации сил, сотрудничества с партнерами и с ЕС, то "фактор Трампа" создает, пожалуй, главную интригу этого саммита.

Осложненный контекст

Помимо вопроса военных расходов в отношениях союзников, в последнее время возникли еще несколько значимых "раздражителей": выход США из иранской сделки и угроза вторичных санкций против европейских компаний, призрак торговой войны из-за введения пошлин на сталь и алюминий, расторжение Парижского климатического соглашения, отказ подписывать совместную декларацию на саммите G7 в Канаде. Такие попытки "демонтажа" устоявшихся десятилетиями правил поведения в трансатлантическом сообществе со стороны американской администрации и политика "ни врагов, ни друзей" вызывают у европейских союзников по НАТО закономерное беспокойство.

Внутри самого альянса остаются напряженными отношения между Турцией и Грецией, Венгрия не оставляет попыток блокировать встречи НАТО с Украиной, а США грозились ввести санкции против Турции в случае покупки С-400.

Президент США Дональд Трамп неоднократно требовал, чтобы союзники платили больше за свою безопасность, увеличивая траты на оборону. Но этот, ставший сейчас одним из ключевых вопрос, просто перекочевал с прошлогоднего внеочередного саммита НАТО, созванного специально для знакомства лидеров блока с новым американским лидером, на нынешний, полноформатный. В преддверии встречи в верхах руководители нескольких стран Европы уже получили письма от Трампа с напоминанием необходимости тратить на оборону больше, и не всем они пришлись по душе.

Готовность и мобильность

Многие европейские страны считают такой подход механистическим, отмечая, что нужно учитывать как качество инвестиций и степень участия страны в общих оборонных усилиях, так и ее удельный вес в альянсе. Значительное увеличение расходов на военные цели традиционно воспринимается в европейском обществе критически. Официальный же дискурс на Западе, сопровождающий обсуждение внутренних споров между союзниками, систематически пытается сместить акцент на якобы предпринимаемые РФ "попытки внести раскол" в стройные ряды альянса и на необходимость эти ряды сомкнуть еще больше, чтобы продемонстрировать "единство на основе общих ценностей" и решимость их защищать.

"Для ряда руководителей стран это станет первым саммитом НАТО. В его повестке ожидаются, как вы знаете, темы "распределения бремени" взносов на оборону, также будет фигурировать вопрос военной мобильности в сотрудничестве с Евросоюзом, будут вопросы адаптации командных структур, утверждения тренировочной миссии в Ираке, и, кроме того, будет, конечно, тема Македонии (о перспективах вступления – ред.). Восточное направление будет, вероятно, рассматриваться в русле решений Варшавского саммита", — рассказал РИА Новости в преддверии переговоров пожелавший остаться неназванным чиновник альянса.

Ключевые вопросы к повестке обсуждались и готовились на разных уровнях в рамках альянса не один месяц. Ожидается, что на встрече в верхах в Брюсселе государства-члены НАТО примут новые решения, "направленные на повышение военной мобильности и готовности сил", также прогнозируется, что "НАТО примет важные решения по укреплению безопасности в Европе и вокруг нее, в том числе посредством усиления сдерживания и обороны", говорится в подготовленных альянсом материалах ко встрече.

По итогам саммита в Варшаве в 2016 году альянс усилил свое передовое присутствие в восточной части Европычетырьмя многонациональными боевыми группами в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Численность сил реагирования НАТО достигла 40 тысяч военнослужащих, сформированы восемь малых штабов в восточной части Североатлантического союза для обеспечения связи национальных вооруженных сил с силами НАТО. Кроме того, альянс усиливает свое присутствие в регионе Черного моря.

На саммите может быть окончательно утверждена инициатива по обеспечению готовности сил "4 по 30", которая предусматривает формирование к 2020 году оперативного эшелона в составе 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к использованию в течение 30 дней. В альянсе заявляли, что речь не идет о создании новых сил. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможном увеличении сил альянса на восточном направлении, заявлял, что организация на данном этапе сосредоточена на решении задач, связанных с возможностями усиления при необходимости уже размещенных сил.

Страны НАТО, как ожидается, одобрят решение о крупном обновлении структуры органов военного управления, включая создание двух новых командных структур для обеспечения быстрой переброски сил НАТО в регионе Атлантики и в Европе. ЕС в сотрудничестве с НАТО реализует проект повышения мобильности войск для устранения административных и инфраструктурных преград для оперативной переброски войск по территории европейских стран в случае возникновения "кризисных ситуаций". Кроме того, ЕС и НАТО подпишут новую декларацию о расширении сотрудничества.

Планируется также затронуть вопросы модернизации сил и средств гражданской обороны, укрепления кибербезопасности, в том числе посредством создания нового Центра киберопераций, противодействия "гибридным угрозам".

"Готовьте ваши денежки"

Несмотря на сообщения в СМИ о том, что Пентагон якобы просчитывает стоимость вывода сил из ФРГ, официальная статистика НАТО оперирует другими данными: США наращивают свое присутствие в Европе, учений, личного состава и техники стало больше, а увеличение финансирования со стороны США оборонных усилий в Европе составило при Трампе 40%. НАТО также планирует продолжать тесное сотрудничество с такими партнерами, как Финляндия и Швеция, для "обеспечения безопасности" в стратегически важном регионе Балтийского моря.

Но танки на одной только солидарности не ездят, и союзникам придется на саммите держать ответ перед Трампом, который считает, что Европа "не платит по счетам". "Встреча в верхах предоставит возможность провести обзор прогресса стран НАТО и рассмотреть дальнейшие планы", — скромно рассказывает подготовленная альянсом повестка о вопросе "более справедливого распределения бремени".

….Germany pays 1% (slowly) of GDP towards NATO, while we pay 4% of a MUCH larger GDP. Does anybody believe that makes sense? We protect Europe (which is good) at great financial loss, and then get unfairly clobbered on Trade. Change is coming! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 июня 2018 г.

В 2014 году все страны НАТО приняли обязательство остановить сокращение оборонных бюджетов, увеличить расходы и стремиться к тому, чтобы в течение десятилетия приблизиться к затратам на оборону по меньшей мере в объеме 2% ВВП. С 2014 года и в течение трех последующих лет происходило увеличение оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде, в результате чего на эти цели было дополнительно выделено 87 миллиардов долларов США. В целом по европейским союзникам и Канаде в этом году ожидается рост на 3,8%.

"Но мы все еще ждем, когда 20 государств-членов выполнят свои обязательства перед НАТО и потратят не менее 2 процентов на оборону. И два процента — это очень низкий показатель. Число действительно должно быть 4 процента", — заявлял ранее Трамп, указывая, в частности, в сторону Германии.

© AP Photo / J. David Ake Письмо президента США Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг © AP Photo / J. David Ake Письмо президента США Дональда Трампа премьер-министру Норвегии Эрне Сульберг

Кроме того, союзники ранее обязались инвестировать 20% своих оборонных расходов в развитие технического потенциала. В этом году лишь пятнадцать союзников могут выполнить это обязательство.

Вектор — Россия

Тема отношений с РФ может получить на саммите НАТО новое звучание с учетом предстоящей 16 июля встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Столтенберг ранее приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа, отметив, что она соответствует проводимой альянсом политике по налаживанию диалога с Россией.

Официально НАТО придерживается так называемой политики "двухвекторного подхода", который сочетает сильную оборону и стремление к диалогу, в том числе для снижения военных рисков. По словам генсека альянса, "НАТО не стремится изолировать Россию", не желает новой холодной войны и выступает за налаживание отношений с Россией.

Какие формулировки по России в итоге удастся согласовать на саммите, покажет время, но готовившие в апреле саммит министры иностранных дел подтвердили приверженность "двухвекторнному подходу" с акцентом на мысль, что НАТО не вернется к ведению сотрудничества с РФ в режиме "как обычно", пока Москва не изменит свое поведение на международной арене.

Двери нараспашку

На предстоящем саммите НАТО в Брюсселе планируется подтвердить политику "открытых дверей" альянса, предстоит обсуждение вопроса Македонии, кроме того, запланировано отдельное заседание с участием Грузии и Украины.

Столтенберг ранее заявлял, что ожидает подтверждения на саммите прогресса Грузии на пути в альянс и выражения готовности продолжать оказывать поддержку этой стране. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявлял, что надеется на вступление страны в НАТО к 2021 году. Но в альянсе объясняли, что Грузия вступит в НАТО при выполнении необходимых требований, и союзники по альянсу должны для этого сначала принять консенсусное решение по плану действий.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл выражал беспокойство в связи с тем, что на саммите может быть принято "неясное послание" относительно перспектив вступления Украины и Грузии в альянс и призвал союзников сделать это "четко и недвусмысленно". Кроме того, высказывались опасения, что Будапешт может попытаться заблокировать заявление по итогам заседания с участием Грузии и Украины.

Киев, со своей стороны, рассчитывает получить на саммите приглашение присоединиться к программе расширенных возможностей НАТО, заявляла вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. В самой НАТО признают, что долгосрочной стратегической целью Украины является вступление в организацию, но ожидают от Киева проведения внутренних реформ, а также развития оборонного потенциала в соответствии со стандартами альянса.

Что касается Македонии, то Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет принято решение начать переговоры о вступлении страны в Североатлантический блок.

Ветер с юга

Кроме того, страны-участницы, как ожидается, согласуют дальнейшие меры в ответ "на вызовы, исходящие с юга". В частности, в Афганистане НАТО увеличивает численность миссии "Решительная поддержка", выделяя дополнительно 3 тысячи инструкторов: ожидается, что союзники подтвердят приверженность этим планам. Генсек НАТО ожидает, что участники предстоящего июльского саммита НАТО в Брюсселе одобрят продление финансирования афганских сил безопасности до 2024 года.

Также ожидается решение о начале новой миссии по учебной подготовке в Ираке в рамках борьбы с террористической руппировкой ИГ* (запрещена в РФ). Кроме того, планируется рассмотреть вопрос о том, что НАТО может предпринять дополнительно для "укрепления своих южных партнеров, в том числе путем активизации учений". Этот пункт будет рассматриваться в контексте оказания помощи Иордании и Тунису. НАТО также заявляет о готовности оказать содействие Ливии, если поступит такая просьба.

*Террористическая организация, запрещенная в России