В Китае объявили красный уровень тревоги из-за тайфуна "Мария"

ПЕКИН, 10 июл — РИА Новости. Наивысший "красный уровень" предупреждения объявлен в связи с приближением тайфуна "Мария" к провинции Фуцзянь, говорится в сообщении метеорологического управления КНР.

Сообщается, что в 10:00 по местному времени тайфун находился в 730 километрах от уезда Сяпу провинции Фуцзянь на северо-западе Тихого океана.

Максимальные порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 16 баллов (52 метра в секунду).

Ожидается, что "Мария" на рассвете 11 июля пройдет к северу от Тайваня, и утром в среду обрушится на побережье провинции Фуцзянь с максимальными порывами ветра 14 баллов (42-48 метров в секунду). После этот тайфун по мере движения ослабнет и уже с меньшей мощностью достигнет восточной части провинции Цзянси.