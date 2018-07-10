В Таиланде началась третья фаза операции по спасению детей из пещеры

БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры в северном Таиланде началась в 10.08 по местному времени во вторник (07.08 мск), в ходе операции спасатели рассчитывают вывести на поверхность оставшихся в пещере пятерых детей, заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон.

"Чтобы сэкономить нам всем время и всех сразу успокоить, а то, наверняка, из-за идущего уже долго дождя все волнуются, как и когда будет проводиться эвакуация, скажу сразу: операция по выводу на поверхность детей началась сегодня в 10.08", — сказал руководитель спасателей.

"И еще одна радостная новость: целью сегодняшней операции является вывод на поверхность всех пятерых остающихся в пещере детей и четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения. Сегодня наверх выйдут все девять человек", — добавил Осоттханакон.