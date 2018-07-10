В минздраве Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

Спасенные школьники транспортируются с военного вертолета в ожидающую машину скорой помощи в военном аэропорту в Чианграе, Таиланд. 9 июля 2018

Спасенные школьники транспортируются с военного вертолета в ожидающую машину скорой помощи в военном аэропорту в Чианграе, Таиланд. 9 июля 2018

БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Состояние здоровья детей, спасенных в воскресенье и понедельник из затопленной пещеры на севере Таиланда, удовлетворительное, однако детям придется пробыть в больнице не менее семи дней на случай наличия у них инфекционных заболеваний, заявил во вторник на пресс-брифинге в городе Чианграй постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Чесада Чокдамронгсук.

Постоянный секретарь министерства прибыл утром во вторник в больницу города Чианграй, где проходят реабилитацию спасенные дети. Он участвовал в их осмотре вместе с группой ведущих врачей страны, сообщает телеканал.

"Состояние здоровья всех восьмерых спасенных детей удовлетворительное, у всех нормальная температура, у первых четырех спасенных, которым уже разрешено нормальное питание, прекрасный аппетит", — сообщил Чокдамронгсук.

"Всем спасенным, тем не менее, придется оставаться в больнице не менее недели, большую часть этого времени в карантине, пока не будут получены результаты всех проведенных анализов, в том числе на инфекционные заболевания. Пока признаки вероятной легочной инфекции есть у двоих", — добавил он.

"Дети в прекрасном настроении и ясном уме, пребывание в пещере не сказалось на их умственных способностях, они нормально разговаривают, понимают все, что им говорят, быстро реагируют на сказанное", — рассказал доктор Чокдамронгсук.

Постоянный секретарь министерства предположил, что футбольные тренировки и вообще спортивная подготовка помогли подросткам выработать стойкий иммунитет, который способствовал тому, что они выдержали десять дней в тяжелейших условиях пещеры почти без еды, и успешно вышли из нее, проплыв значительную часть пути под водой в легководолазном снаряжении в сопровождении опытных дайверов, без необратимого вреда для здоровья.

Ранее во вторник минздрав Таиланда сообщил, что всем спасенным подросткам были сделаны прививки от бешенства в связи с вероятным контактом с летучими мышами, населяющими пещеру. Многие виды летучих мышей являются носителями и переносчиками вируса бешенства.

Также, СМИ сообщали со слов представителей минздрава о том, что в анализах крови всех спасенных детей обнаружены признаки инфекции.