В минздраве Таиланда рассказали о состоянии спасенных из пещеры детей

БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Состояние здоровья детей, спасенных в воскресенье и понедельник из затопленной пещеры на севере Таиланда, удовлетворительное, однако детям придется пробыть в больнице не менее семи дней на случай наличия у них инфекционных заболеваний, заявил во вторник на пресс-брифинге в городе Чианграй постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда доктор Чесада Чокдамронгсук.
Постоянный секретарь министерства прибыл утром во вторник в больницу города Чианграй, где проходят реабилитацию спасенные дети. Он участвовал в их осмотре вместе с группой ведущих врачей страны, сообщает телеканал.
"Состояние здоровья всех восьмерых спасенных детей удовлетворительное, у всех нормальная температура, у первых четырех спасенных, которым уже разрешено нормальное питание, прекрасный аппетит", — сообщил Чокдамронгсук.
"Дети в прекрасном настроении и ясном уме, пребывание в пещере не сказалось на их умственных способностях, они нормально разговаривают, понимают все, что им говорят, быстро реагируют на сказанное", — рассказал доктор Чокдамронгсук.
Ранее во вторник минздрав Таиланда сообщил, что всем спасенным подросткам были сделаны прививки от бешенства в связи с вероятным контактом с летучими мышами, населяющими пещеру. Многие виды летучих мышей являются носителями и переносчиками вируса бешенства.
Также, СМИ сообщали со слов представителей минздрава о том, что в анализах крови всех спасенных детей обнаружены признаки инфекции.