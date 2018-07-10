ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Наводнение в Японии, вызванное паводками из-за ливневых дождей, унесло жизни 134 человек, неизвестна судьба еще 88 жителей страны, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

По данным на вечер понедельника, число погибших составляло 126 человек, пропавшими без вести числились более 60.

Суга пояснил, что пропавшими без вести числятся десять человек, при этом безопасность и местонахождение еще 78 человек подтвердить не удалось.

"Есть около 100 сообщений от очевидцев о том, что поток унес машину с человеком внутри и другие. На помощь пострадавшим районам выделено 2 миллиарда иен (около 20 миллионов долларов)", — сказал спикер кабинета министров.

Наводнение в Японии

Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, подтоплены несколько городов. Полный масштаб бедствия еще неясен. К вечеру понедельника спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещены более 11 тысяч человек, без электричества оставались более 20 тысяч жилых домов.

В понедельник премьер-министр Синдзо Абэ отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток в связи с ситуацией на юге страны из-за ливней. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести намеченный на 11 июля в Брюсселе саммит с участием Абэ и провести переговоры на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в Японии.