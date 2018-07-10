ТОКИО, 10 июл — РИА Новости. Наводнение в Японии, вызванное паводками из-за ливневых дождей, унесло жизни 134 человек, неизвестна судьба еще 88 жителей страны, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Суга пояснил, что пропавшими без вести числятся десять человек, при этом безопасность и местонахождение еще 78 человек подтвердить не удалось.
"Есть около 100 сообщений от очевидцев о том, что поток унес машину с человеком внутри и другие. На помощь пострадавшим районам выделено 2 миллиарда иен (около 20 миллионов долларов)", — сказал спикер кабинета министров.
Наводнение в Японии
Ливневые дожди, обрушившиеся на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, подтоплены несколько городов. Полный масштаб бедствия еще неясен. К вечеру понедельника спасателям удалось вывезти из зон паводков около 1,8 тысячи человек, в пунктах эвакуации размещены более 11 тысяч человек, без электричества оставались более 20 тысяч жилых домов.
В понедельник премьер-министр Синдзо Абэ отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток в связи с ситуацией на юге страны из-за ливней. Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов перенести намеченный на 11 июля в Брюсселе саммит с участием Абэ и провести переговоры на следующей неделе в связи с гибелью людей после наводнения в Японии.