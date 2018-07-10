Экс-советник ЕС предположил, к чему может привести кризис в Британии

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Политический кризис в Великобритании может привести к второму референдуму по Brexit, заявил РИА Новости бывший советник Евросоюза Паоло фон Ширак.

"Если назревающий политический кризис превратится в хаос, новые выборы очень вероятны, и победителем скорее всего станет Лейбористская партия во главе с Джереми Корбином, неперестроившимся социалистом, который выступает за национализацию", — заявил фон Ширак. "В настоящий момент все кажется возможным, включая… новый референдум, который может дать британским избирателям шанс изменить свое решение 2016 года", — отметил он.

Экс-советник полагает, что миллионы людей, голосовавших в пользу Brexit, думали, что средства Британии, до этого уходившие в ЕС, будут направляться внутрь страны.

Бывший британский дипломат Джонатан Кларк также заявил РИА Новости, что неспособность Британии справиться с проведением Brexit особенно беспокоит, если учесть, что единственной альтернативой в политическом смысле является партия Корбина.

"Примечательно, что Британия, традиционно известная своим стабильным правительством, и партия консерваторов, тоже с репутацией в этой области, совершенно не способна даже сделать вид, что она знает, что делает. Добавьте к этому мысль о том, что альтернатива — Корбин!" — заявил Кларк.

В минувшую пятницу прошли консультации членов кабинета министров, на котором правительство согласовало стратегию по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному — участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны. В результате премьер Британии Тереза Мэй склонила министров к варианту документа, смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.