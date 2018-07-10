Судья в США отвергла просьбу Трампа по вопросу задержания детей мигрантов

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Федеральный судья в Лос-Анджелесе отклонила просьбу администрации президента США Дональда Трампа внести изменения в существующие правила и предоставить формальную возможность задержания детей иммигрантов на срок более 20 дней, сообщает издание Politico.

Судья Долли Джи назвала "измученными" доводы администрации Трампа о том, что нужно отойти от постановления суда, предписывающего, что дети-иммигранты не могут содержаться под стражей больше 20 дней.

"Очевидно, что заявка ответчиков — циничная попытка перенести ответственность на судебную ветвь власти за 20 лет бездействия конгресса и непродуманные действия исполнительной власти, которые привели к сегодняшней тупиковой ситуации", — заявила Джи.

Ранее в июне юрисконсульт генпрокурора США Джин Хамилтон заявил, что администрация США призывает конгресс к немедленным действиям по иммиграции. Он сообщил, что администрация обратится в суд, попросив предоставить формальную возможность задержания детей и родителей на срок более 20 дней.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, американские власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего". В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.