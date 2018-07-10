Глава МИД Мексики едет в Гватемалу

МЕХИКО, 10 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай отправляется в Гватемалу для встречи с представителями США, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы и обсуждения проблемы разделения семей мигрантов, сообщает в понедельник мексиканский МИД.

США будут представлены министром внутренней безопасности Кирстен Нильсен. "Видегарай проведет встречу с Нильсен для обсуждения разделения и задержания семей мигрантов, а также темы двусторонней повестки дня и усиления всеобъемлющего сотрудничества в приграничных и миграционных аспектах и вопросах безопасности", – говорится в коммюнике ведомства.

Из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в апреле, власти США в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей. Вопрос о разлучении семей перерос в масштабный кризис.

Позднее президент США Дональд Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов. В указе уточняется также, что правоохранительные органы "не должны задерживать всю семью, если существует опасение того, что задержание ребенка вместе с родителем представляет риск для малолетнего". В конце июня федеральный суд в штате Калифорния постановил в течение 14 дней воссоединить родителей с детьми в возрасте до пяти лет и в течение 30 дней — в возрасте старше пяти лет. Данное решение не препятствует уголовному преследованию тех, кто нелегально пересек границу США.