МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер столкнулся с оскорблениями после того, как купил себе ужин в ресторане, сообщает Washington Post.

Как пишет издание, однажды вечером Миллер зашел в ресторан недалеко от своего дома и заказал суши с собой стоимостью 80 долларов. Когда он забрал заказ и вышел, работник ресторана последовал за ним и публично оскорбил его, а затем показал два средних пальца.

По данным газеты, впоследствии Миллер рассказал своим коллегам, что он был в ярости и выбросил суши, опасаясь, что кто-нибудь в ресторане плюнул или отравил его еду.

Это не первый раз, когда действующие или бывшие сотрудники Белого дома подвергаются оскорблениям. Как пишет газета, на прошлой неделе бывший советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон рассматривал книги в антикварном книжном магазине в Ричмонде, когда женщина начала выкрикивать оскорбления в его адрес. Владелец магазина был вынужден попросить женщину уйти или в противном случае он угрожал вызвать полицию.

Во время обеда впоследствии подавшего в отставку главы Агентства США по охране окружающей среды (EPA) Скотта Прюитта со своим помощником в кафе женщина подошла к нему и заявила, что ему следует оставить должность.

В июне толпа демонстрантов последовала за главой министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в мексиканский ресторан, чтобы выразить свое недовольство разделением семей нелегальных мигрантов. "Позор!" — кричали протестующие, пока Нильсен сидела за столом.

Также недавно владелица ресторана Red Hen в Виргинии Стефани Уилкинсон попросила покинуть заведение пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, послушав просьбы своих сотрудников.