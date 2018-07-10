ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано на вакантное место в Верховном суде США.

Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и социальных дебатах. Так, за последние два года Верховный суд узаконил однополые браки, позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при бывшем президенте США Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов, подтвердил законность иммиграционного указа Трампа, а также подтвердил право кондитера отказать в обслуживании однополой свадьбы.

"Я выдвигаю кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд США", — сказал Трамп в Белом доме, его выступление в прямом эфире транслируют местные телеканалы.

Теперь Бретту Кавано предстоит пройти утверждение сенатом, где, как ожидается, его кандидатуре будут жестко противостоять представители Демократической партии. Учитывая, что пост верховного судьи занимается пожизненно, назначение каждого из них становится поводом для горячей баталии между республиканцами и демократами.