ВАШИНГТОН, 10 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул Бретта Кавано на вакантное место в Верховном суде США.
"Я выдвигаю кандидатуру Бретта Кавано в Верховный суд США", — сказал Трамп в Белом доме, его выступление в прямом эфире транслируют местные телеканалы.
Теперь Бретту Кавано предстоит пройти утверждение сенатом, где, как ожидается, его кандидатуре будут жестко противостоять представители Демократической партии. Учитывая, что пост верховного судьи занимается пожизненно, назначение каждого из них становится поводом для горячей баталии между республиканцами и демократами.