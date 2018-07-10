Джастин Бибер подтвердил, что женится на модели и телеведущей Хейли Болдуин

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер прокомментировал помолвку с известной американской моделью и телеведущей Хейли Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни.

"Хотел немного подождать, чтобы что-то говорить, но новости распространяются быстро, слушай, все просто и ясно, Хейли, я так сильно люблю все, что связано с тобой! Я так стремлюсь провести свою жизнь, узнавая каждую частичку тебя, любя тебя терпеливо и сердечно", — написал певец в Instagram под фотографией, на которой девушка целует его.

"Мое сердце полностью твое, и я всегда буду ставить тебя на первое место! Ты — любовь моей жизни, Хейли Болдуин, и я не захочу провести ее с кем-нибудь другим. Ты делаешь меня намного лучше, и мы так хорошо дополняем друг друга!" — заявил Бибер.

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 9 Июл 2018 в 3:14 PDT

Он отметил, что очень надеется, что его младшие брат и сестра увидят "здоровый стабильный брак и будут стремиться к тому же".

Ранее портал TMZ сообщил, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, известной американской модели и телеведущей Хейли Болдуин. По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано в субботу на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер "у всех на глазах" попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.

Как отмечает TMZ, влюбленных часто видели вместе, с тех пор, как в июне они снова начали встречаться. Предыдущий роман певца с Болдуин был в 2015-2016 годах. С тех пор Бибер успел несколько раз сойтись и расстаться с моделью, актрисой и певицей Селеной Гомес.