Маск сообщил, что мини-субмарина для спасения подростков в Таиланде готова

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter, что его мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, готова к использованию.

"Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа "Лесной вепрь" в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так красив", — заявил Маск.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.

​Ранее Маск сообщил о начале испытаний мини-субмарины, которые проходили в бассейне в Лос-Анджелесе.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. В воскресенье утром глава штаба спасательной операции сообщил о начале эвакуации подростков и тренера из пещеры.

В воскресенье из пещеры были эвакуированы четверо детей. Вторая часть операции по спасению детей началась в понедельник утром, и за этот день спасатели смогли эвакуировать из пещеры еще четырех детей. Всех пострадавших доставили в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию. Третью фазу операции планируется начать во вторник.