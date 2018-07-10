Odebrecht заплатит штраф в 700 миллионов долларов по соглашению с Бразилией

МЕХИКО, 10 июл — РИА Новости. Бразильская строительная компания Odebrecht заключила соглашение с властями страны о выплате 2,7 миллиарда реалов (700 миллионов долларов) по делу о коррупции, сообщило издание Globo.

Как сообщалось, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.

Выплаты Odebrecht по соглашению с правительством Бразилии будут произведены в течение 22 лет. Компания признала ущерб, нанесенный в результате ее коррупционных действий, и обязалась возместить его, а также сотрудничать со следствием. В свою очередь, Бразилия разрешает Odebrecht вновь заключать контракты с госструктурами.

Всего в результате расследования было изучено 49 контрактов компании.