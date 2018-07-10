Стратегию Лондона на переговорах по Brexit опубликуют в четверг

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Полный вариант стратегии правительства Великобритании на переговорах с Евросоюзом (white paper) об условиях выхода из ЕС будет опубликован в четверг, заявил официальный представитель британского премьера.

В понедельник премьер Великобритании Тереза Мэй провела переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили ход переговоров по Brexit, проблему миграции и предстоящий саммит НАТО.

"Премьер-министр рассказала канцлеру о позиции Британии на переговорах по Brexit и сообщила, что Великобритания опубликует white paper (официальный документ) по будущим отношениям с Евросоюзом в четверг. Она подчеркнула, что ЕС должен серьезно изучить это предложение", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя премьера.

Уже месяцы правительство подвергается критике за то, что не желает публиковать официальный документ о том, чего добивается на переговорах с ЕС и какие именно положения будут содержаться в соглашении о выходе из Евросоюза. Еще в начале июня чиновники вынуждены были заявить, что опубликуют официальный документ о позиции правительства в ближайшее время, однако не называли точной даты публикации. О том, что правительство на текущей неделе опубликует долгожданный документ, Мэй заявляла 6 июля. Однако премьер не называла точной даты публикации.

В минувшую пятницу прошли консультации членов кабинета министров, на котором правительство согласовало стратегию по основным направлениям. Переговоры продолжались несколько часов и проходили в режиме, близком к секретному — участников перед началом попросили сдать мобильные телефоны. В результате Мэй склонила министров к варианту документа, смягчающему условия Brexit. Это вызвало раздражение и последующие протестные отставки министра по вопросам выхода из ЕС Дэвида Дэвиса и главы МИД Бориса Джонсона.

Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не увенчались значительным прогрессом. По всем вопросам сохраняется неопределенность, в том числе по будущему режиму торговли. Британия покинет ЕС 29 марта 2019 года.