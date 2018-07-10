Новый глава МИД Британии Джереми Хант: лояльный долгожитель

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, до сегодняшнего дня занимавший пост министра здравоохранения.

На этом посту 51-летний Хант сменил Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношениях с ЕС.

Традиционная карьера

Хант получил традиционное для британских политиков образование: престижная школа для мальчиков Charterhouse, затем Оксфордский университет, в котором изучал философию, политологию и экономику. Во время учебы в Оксфорде Хант стал активно участвовать в работе университетской Консервативной ассоциации и в итоге стал ее президентом. Одновременно с ним в Оксфорде учились Дэвид Кэмерон, в будущем ставший премьером страны, и Борис Джонсон, которого Хант теперь меняет на посту главы МИД.

После университета Хант некоторое время преподавал английский язык в Японии, а по возвращении попытал силы в бизнесе. Одним из его неудачных бизнес-проектов была поставка джема в Японию. Последующие его предприятия были более удачными: в 1990-х годах он вместе с другом юности основал компанию, которая собирала информацию о различных образовательных курсах, и компания оказалась настолько успешной, что личный доход от ее продажи в 2017 году составили порядка 14 миллионов фунтов стерлингов. Его финансовое состояние оказывалось в центре скандалов: например, когда британские СМИ сообщили, что он не задекларировал семь имеющихся у него квартир в Саутгемптоне.

Серьезная политическая карьера Ханта началась в 2005 году, когда он был избран в парламент и вскоре после этого стал "теневым" министром по делам инвалидов, потом – "теневым" министром по вопросам Олимпиады. Спустя два года он стал "теневым" министром культуры, спорта и СМИ, в 2010 году был назначен министром по вопросам Олимпиады и министром культуры, спорта и СМИ. На этом посту он оставался до 2012 года, пока не стал министром здравоохранения. На этом посту он продержался дольше всего – вплоть до сегодняшнего дня.

Жена Ханта – китаянка Люсия Гуо, у них трое детей.

Талант к выживанию

Хант — один из долгожителей в правительстве, он работал в двух кабинетах, сформированных Дэвидом Кэмероном, и во всех составах правительства Терезы Мэй.

Хант — фигура достаточно противоречивая, этому министру на протяжении нескольких лет прочили увольнение из-за сложной ситуации с Национальной службой здравоохранения, которая из-за дефицита бюджета вынуждена откладывать операции и задерживать ремонт больниц.

В 2016 году министр получил известность из-за конфликта с Британской медицинской ассоциацией и недовольства молодых врачей предложенными им новыми контрактами. Конфликт обернулся серией забастовок (впервые за 40 лет), из-за которых отменялись тысячи операций и медосмотров. Политологи в один голос говорили о том, что из-за своей неспособности договориться с врачами Хант — главный кандидат "на вылет" из правительства. То, что он остался министром здравоохранения и летом 2016 года, после прихода к власти Мэй, и в июне 2017 года, после провальных для консерваторов внеочередных всеобщих выборов, стало едва ли не главной сенсацией этих политических "рокировок".

Кстати, даже сама Мэй подшучивает над "долгожительством" Ханта: недавно на ужине для журналистов пула премьер пошутила, что даже если к власти придет лидер лейбористов Джереми Корбин, его тезка Хант останется министром здравоохранения.

В результате, несмотря на все скандалы, Хант вошел в историю как самый "долговечный" министр здравоохранения, а для NHS он в итоге добился увеличения финансирования (которого, впрочем, все равно не хватает).

Коллеги по парламенту отмечают, что у Ханта есть несколько очень ценных качеств, которые не дают ему пропасть: чутье и способность предвидеть политические повороты, умение приспосабливаться к ситуации и маневрировать.

"Он держит нос по ветру", — так некоторое время назад в беседе с РИА Новости кратко охарактеризовал Ханта один из его коллег.

Последнее утверждение хорошо иллюстрируется тем фактом, что в преддверии референдума о выходе Великобритании из ЕС Хант был решительным противником Brexit, однако в 2018 году заявил в одном из интервью, что "обратился" в веру сторонников выхода из ЕС в связи с высокомерием, проявляемым Евросоюзом по отношению к Британии.

Тереза Мэй сейчас как никогда заинтересована в преданных ей людях, а Хант не раз поддерживал ее на заседаниях кабмина и в беседах с журналистами. В минувшие выходные он также отстаивал точку зрения премьера на будущие торговые отношения с ЕС, что контрастировало с цитируемыми СМИ резкими высказываниями Джонсона и Дэвиса.

Первыми словами Ханта на новом посту были слова о необходимости поддерживать Терезу Мэй в ее переговорах с ЕС.

Учитывая, что Хант раньше профессионально не занимался внешней политикой, говорить о его внешнеполитических взглядах достаточно трудно.