Новый глава МИД Британии Джереми Хант: лояльный долгожитель

ЛОНДОН, 10 июл – РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант, до сегодняшнего дня занимавший пост министра здравоохранения.
На этом посту 51-летний Хант сменил Бориса Джонсона, ушедшего в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй по вопросу о будущих торговых и таможенных отношениях с ЕС.
Традиционная карьера
После университета Хант некоторое время преподавал английский язык в Японии, а по возвращении попытал силы в бизнесе. Одним из его неудачных бизнес-проектов была поставка джема в Японию. Последующие его предприятия были более удачными: в 1990-х годах он вместе с другом юности основал компанию, которая собирала информацию о различных образовательных курсах, и компания оказалась настолько успешной, что личный доход от ее продажи в 2017 году составили порядка 14 миллионов фунтов стерлингов. Его финансовое состояние оказывалось в центре скандалов: например, когда британские СМИ сообщили, что он не задекларировал семь имеющихся у него квартир в Саутгемптоне.
Серьезная политическая карьера Ханта началась в 2005 году, когда он был избран в парламент и вскоре после этого стал "теневым" министром по делам инвалидов, потом – "теневым" министром по вопросам Олимпиады. Спустя два года он стал "теневым" министром культуры, спорта и СМИ, в 2010 году был назначен министром по вопросам Олимпиады и министром культуры, спорта и СМИ. На этом посту он оставался до 2012 года, пока не стал министром здравоохранения. На этом посту он продержался дольше всего – вплоть до сегодняшнего дня.
Жена Ханта – китаянка Люсия Гуо, у них трое детей.
Талант к выживанию
Хант — фигура достаточно противоречивая, этому министру на протяжении нескольких лет прочили увольнение из-за сложной ситуации с Национальной службой здравоохранения, которая из-за дефицита бюджета вынуждена откладывать операции и задерживать ремонт больниц.
В 2016 году министр получил известность из-за конфликта с Британской медицинской ассоциацией и недовольства молодых врачей предложенными им новыми контрактами. Конфликт обернулся серией забастовок (впервые за 40 лет), из-за которых отменялись тысячи операций и медосмотров. Политологи в один голос говорили о том, что из-за своей неспособности договориться с врачами Хант — главный кандидат "на вылет" из правительства. То, что он остался министром здравоохранения и летом 2016 года, после прихода к власти Мэй, и в июне 2017 года, после провальных для консерваторов внеочередных всеобщих выборов, стало едва ли не главной сенсацией этих политических "рокировок".
Кстати, даже сама Мэй подшучивает над "долгожительством" Ханта: недавно на ужине для журналистов пула премьер пошутила, что даже если к власти придет лидер лейбористов Джереми Корбин, его тезка Хант останется министром здравоохранения.
В результате, несмотря на все скандалы, Хант вошел в историю как самый "долговечный" министр здравоохранения, а для NHS он в итоге добился увеличения финансирования (которого, впрочем, все равно не хватает).
Коллеги по парламенту отмечают, что у Ханта есть несколько очень ценных качеств, которые не дают ему пропасть: чутье и способность предвидеть политические повороты, умение приспосабливаться к ситуации и маневрировать.
"Он держит нос по ветру", — так некоторое время назад в беседе с РИА Новости кратко охарактеризовал Ханта один из его коллег.
Тереза Мэй сейчас как никогда заинтересована в преданных ей людях, а Хант не раз поддерживал ее на заседаниях кабмина и в беседах с журналистами. В минувшие выходные он также отстаивал точку зрения премьера на будущие торговые отношения с ЕС, что контрастировало с цитируемыми СМИ резкими высказываниями Джонсона и Дэвиса.
Первыми словами Ханта на новом посту были слова о необходимости поддерживать Терезу Мэй в ее переговорах с ЕС.
Учитывая, что Хант раньше профессионально не занимался внешней политикой, говорить о его внешнеполитических взглядах достаточно трудно.