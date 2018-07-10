СМИ: фитнес-приложение раскрыло личные данные сотрудников спецслужб

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Популярное мобильное фитнес-приложение Polar Flow позволяет получать конфиденциальную информацию о местоположении американских военнослужащих и сотрудниках спецслужб по всему миру, а также российских военных в Крыму, занимающихся спортом в засекреченных местах, с помощью фитнес-браслетов, утверждает агентство Bellingcat, которое провело расследование совместно с нидерландским порталом Correspondent.

Приложение Polar Flow, созданное для отслеживания состояния организма во время занятий спортом используется создателями как социальная платформа, где пользователи могут делиться своими спортивными достижениями. "В сравнении с похожими сервисами Garmin и Strava, Polar публикует больше данных о пользователях в более доступном виде с потенциально катастрофическими последствиями", — пишет агентство.

По данным исследования, приложение предоставляет информацию о дате, времени, маршруте спортивных занятий, а также о местоположении домов пользователей. Так как люди обычно включают и выключают свои фитнес-трекеры дома, они неосознанно отмечают свои дома на карте, отмечается в исследовании. Также обычно пользователи пишут свое полное имя и прикрепляют фото.

В приложении Polar Flow можно увидеть все упражнения, которые выполнял пользователь с 2014 года по всему миру на одной карте. Например, карта Polar показывает, что человек занимался спортом на Ближнем Востоке и в США.

Авторы исследования утверждают, что смогли установить личности около 6,5 тысячи пользователей приложения, включая сотрудников военных баз, на которых располагается ядерное оружие, сотрудников разведывательных служб, посольств, ФБР, Агентства национальной безопасности США и военнослужащих на подводных лодках. Также им якобы удалось отследить российских солдат в Крыму, военных на границе КНДР, летчиков, участвующих в борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), американцев, находящихся в "зеленой зоне" в Багдаде и военный персонал в тюрьме в Гуантанамо.

"Последствия для безопасности очевидно серьезные. В странах, где солдатам запрещено носить форму на улице… они теперь могут быть легко обнаружены любым, у кого есть доступ в интернет и хватает ума зайти на сайт Polar", — пишет агентство.

Финская компания Polar, разработчик Polar Flow, опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорится, что утечки личных данных через это приложение не было. Отмечается, что компания временно приостановила действие функции приложения, позволяющего получать информацию о пользователях.

Ранее газета Washington Post сообщала, что данные о военных базах США и других потенциально секретных американских объектах по всему миру появились в открытом доступе на интерактивной карте Global Heat Maps спортивного приложения для смартфонов Strava, показывающей активность пользователей популярных фитнес-устройств. В частности, там были показаны перемещения американских военных в Ираке, Сирии и других регионах.

На фоне этих сообщений стало известно, что минобороны Сингапура приняло решение ограничить использование военнослужащими фитнес-браслетов — солдатам запрещено носить их в ходе выполнения специальных секретных заданий или тренировок.

В октябре прошлого года сообщалось, что Минобороны РФ собирается запретить военным-контрактникам публиковать в интернете фото, видео, данные геолокации и другую информацию, которая может установить ведомственную принадлежность и местонахождение их и других служащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в январе 2018 года, что в Кремле принимают во внимание, что использование "облачных технологий" в различных приложениях в гаджетах делает действия любого человека максимально прозрачными.

В феврале 2018 года глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что рекомендация для российских военнослужащих не пользоваться соцсетями давно напрашивается и имеет место.

*Террористическая организация, запрещенная в России