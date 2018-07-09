Генпрокурор Англии и Уэльса стал министром культуры Великобритании

ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джереми Райт назначен министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Великобритании, сообщила канцелярия премьера.

"Королева утвердила назначение Джереми Райта министром по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту", — говорится в сообщении канцелярии.

Пост министра культуры освободился после того, как занимавший его Мэтт Хэнкок был назначен главой минздрава после назначения руководителя этого ведомства Джереми Ханта главой МИД.

Новые назначения произошли после отставки глав МИД и министерства по вопросам Brexit Бориса Джонсона и Дэвида Дэвиса из-за несогласия с премьером Терезой Мэй в вопросах, связанных с условиями выхода Британии из ЕС.