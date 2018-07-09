Женщинам в Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами

ДОХА, 9 июл — РИА Новости. Первые женщины-нотариусы появились в Саудовской Аравии, сообщил саудовский новостной портал "Ахбар24" со ссылкой на министерство юстиции королевства.

По информации портала, министерство юстиции в понедельник выдало 12 женщинам лицензии на работу нотариусами, получив которые они смогут исполнять обязанности нотариуса, в том числе заверять документы. Такими лицензиями в стране обладают 1,3 тысячи человек.

С момента назначения королем Саудовской Аравии более года назад наследным принцем его сына Мухаммеда бен Салмана в общественной жизни самого консервативного в мире государства начались серьезные преобразования, которые во многом коснулись расширения прав и свобод женщин. Женщины впервые в истории королевства получили право водить автомобиль, посещать массовые спортивные мероприятия, служить в армии и полиции.