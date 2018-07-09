В Мексике назвали ужасным отношение США к стране

МЕХИКО, 9 июл — РИА Новости. Будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил в понедельник об "ужасном отношении" к его стране со стороны Соединенных Штатов.

"Конечно, отношение, которое мы получали от США, было ужасно. Мексика и мексиканцы получили от США очень плохое обращение", — заявил Эбрард в эфире радио Formula.

Ранее победивший на выборах президента Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что после вступления в должность 1 декабря назначит Эбрарда главой дипломатического ведомства.

По слова Эбрарда, теперь самым важным является поиск сфер возможного понимания между двумя странами. "Самое простое во внешней политике — это раздуть конфликт, а самое сложное — это искать эти зоны (взаимопонимания)", — заметил будущий министр.

Касаясь модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, Эбрард отметил, что вместе с действующей администрацией намерен в оставшееся до декабря время координировать действия, чтобы не допустить ослабления позиций Мексики.

Эбрард планирует 13 июля принять участие во встрече госсекретаря США Майка Помпео с действующим президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето и победителем выборов Обрадором.