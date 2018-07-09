Российская делегация 10 июля проинспектирует военный объект в Португалии

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Российская делегация во вторник, 10 июля, проинспектирует военный объект в Португалии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Португалии. Посещение по оценке будет проводиться 10 июля 2018 года в течение одного дня", — сказал Рыжков.

По его словам, подобные мероприятия проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Рыжков также добавил, что после осмотра на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.