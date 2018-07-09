Спасатели в Таиланде эвакуировали из затопленной пещеры еще четырех детей

БАНГКОК, 9 июл – РИА Новости, Евгений Беленький. Вторая фаза уникальной спасательной операции на севере Таиланда успешно завершилась, на поверхность из затопленной пещеры Тхам Луанг эвакуированы еще четыре подростка.

Вторая фаза оказалась легче и быстрее

Третья фаза операции, как заявили в понедельник в штабе спасателей, начнется во вторник, однако неизвестно, удастся ли сразу вывести из пещеры остающихся пока в ней пятерых игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри". Подростки и их 25-летний тренер зашли в пещеру 23 июня и оказались заблокированными в ней через несколько часов внезапным наводнением, затопившим до потолка многие камеры и коридоры пещеры на пути к выходу. После девяти дней, проведенных юными футболистами на небольшом выступе скалы в дальней камере пещеры, в пяти километрах от входа, их нашли пробивавшиеся к ним больше недели дайверы.

Первых четырех "Вепрей" эвакуировали в воскресенье. Операция, на главном участке которой работали 90 дайверов, заняла 11 часов. Как заявил в понедельник на вечернем брифинге начальник объединенного штаба поисково-спасательной операции в пещере Тхам Луанг Наронгсак Осоттханакон, в понедельник провести эвакуацию удалось на два часа быстрее. По его словам, в этом сказался опыт, приобретенный в ходе эвакуации, проведенной днем ранее: все обстоятельства, замедлявшие работу в воскресенье, были в понедельник учтены.

Многочасовые перерывы между фазами операции объясняются, прежде всего, необходимостью замены сотен запасных баллонов со сжатым воздухом, которые спасатели расставляют на маршруте эвакуации через каждые 25 метров. Они используются для замены опустевших баллонов, из которых в ходе эвакуации дышат все участвующие в операции дайверы и эвакуируемые дети, сказал Осоттханакон на брифинге в воскресенье, после окончания первой фазы операции. В понедельник он напомнил об этом еще раз. Также, продолжил он, детей второй день подряд выводит из пещеры одна и та же команда из 13 иностранных дайверов-специалистов по погружениям в пещерах и пяти наиболее опытных боевых пловцов спецназа военно-морских сил Таиланда. Между фазами операции эти дайверы, на которых приходится львиная доля нагрузки, должны отдыхать, пояснил начальник объединенного штаба.

Сообщив, что эвакуация продолжится во вторник, он уточнил, что пока не в состоянии предсказать, как она пойдет и удастся ли эвакуировать сразу всех оставшихся в пещере.

"План, по которому мы работаем, рассчитан на одновременный вывод четырех человек. Мы пока не можем сказать, сумеем ли мы завтра вывести на поверхность всех пятерых "Лесных Вепрей", которые пока остаются в пещере", — сказал Осоттханакон. Он пояснил, что многое зависит от погодных условий: если надвигающийся на северный Таиланд циклон принесет в ближайшие часы сильные продолжительные ливни, дальнейшая эвакуация может столкнуться с дополнительными трудностями.

Он подчеркнул, что принудительное откачивание воды из пещеры не останавливается ни на минуту уже почти две недели. В сутки спасатели откачивают 50 тысяч кубометров воды. На этом участке операции задействованы тысячи человек. Однако продолжительный ливень все же может способствовать повышению уровня воды в пещере, который на настоящий момент оптимален для эвакуации. В результате многодневных усилий по откачиванию воды ее уровень в пещере упал настолько, что суммарная протяженность участков, которые детям и их сопровождающим приходится преодолевать под водой, уменьшилась с 2 километров до 1,2 километра, сказал Осоттханакон на дневном брифинге в понедельник. Дождь может снова увеличить это расстояние, увеличив, тем самым, и уровень опасности операции.

"Но я говорил это вчера и повторю сегодня: сложившиеся в эти дни условия, с точки зрения уровня воды, погоды и готовности участников операции, включая самих детей, пока оптимальны для ее проведения", — сказал в понедельник глава объединенного штаба.

Спасательная операция под покровом секретности

Если первая фаза операции в воскресенье началась с удаления всех журналистов с площадки перед пещерой и обнесения самой площадки вместе с тентами боевых пловцов и полевым госпиталем непрозрачной зеленой пластиковой пленкой, вторая фаза в понедельник началась с введения для участников операции режима секретности, по условиям которого они не имеют права выкладывать в интернет и социальные сети и передавать журналистам фотографии и видео, а также тексты описательного характера, отражающие детали проводимой операции.

Эвакуация началась в 11.00 по местному времени (07.00 мск), однако об этом объявили только в 15.00 (11.00 мск). В течение вечера четыре подростка – пятый, шестой, седьмой и восьмой "Вепрь" — были выведены на поверхность и доставлены в больницу города Чианграй, однако официальное объявление последовало только тогда, когда в больнице оказался последний из них. Имен эвакуированных, как и имен тех, кто все еще остается в дальней камере пещеры, власти не называют. Не называют их и СМИ: все предупреждены об ответственности за вмешательство в частную жизнь подростков.

На брифинге днем в понедельник, объявив о начале операции, руководители штаба немного рассказали журналистам и о режиме секретности: по их словам, он введен, чтобы впредь избегать появления в СМИ и интернете ложной и непроверенной информации о ходе операции, как это случилось в понедельник, когда весь мир облетело не соответствовавшее истине сообщение о выводе из пещеры шести подростков.

Еще в воскресенье пресс-центр спасательной операции был перенесен подальше от входа в пещеру, к комплексу административных зданий национального парка Дой Нанг Нон, в котором находится пещера Тхам Луанг (в переводе – Большая Пещера). Журналистам и другим лицам, не имеющим прямого отношения к эвакуации, мягко запретили проникать внутрь 200-метровой зоны, отгороженной вокруг входа в пещеру. Власти попросили журналистов выполнять это предписание и пояснили, что это делается для того, чтобы не создавать помех движению спецтранспорта при перевозке эвакуированных на близлежащую вертолетную площадку для дальнейшей доставки в больницу Чианграя.

В таких условиях всем журналистам без исключения, и местным, и иностранным, пришлось оттачивать мастерство сопоставления множества разрозненных фактов и косвенных "сигналов", делая на их основе выводы о том, что в действительности происходит перед их глазами. Второй опцией были поиски "источников" среди спасателей, однако режим секретности предусматривал административное наказание за его нарушение, и желающих общаться с прессой среди участников операции оказалось немного.

Журналистам пришлось определять, что происходит, по изменениям местоположения автомобилей "Скорой помощи" у площадки перед пещерой, по звукам заводящихся двигателей вертолетов, передвижениям полицейских машин сопровождения и прочим косвенным признакам. Тем не менее, весь день СМИ исправно и оперативно сообщали о ходе эвакуации, и в большинстве случаев, как выяснилось позже вечером на официальном брифинге, достаточно точно. Задолго до официального подтверждения властей мировая общественность узнала о выводе из пещеры каждого из четырех ребят, эвакуированных в этот день. Одно крупное мировое новостное агентство регулярно выпускало "молнии" и срочные сообщения со ссылкой на некого неназванного "свидетеля". Был ли это сидящий на соседней горе человек с двенадцатикратным биноклем, или рисковавший должностью и званием военный врач, или фельдшер полевого госпиталя, наверно, так никогда и не станет известно. Во всяком случае, это был не дрон, потому что полеты дронов над зоной проведения операции были полностью запрещены.

Знавшим тайский язык и тайские цифры журналистам помогали "спойлеры", которые позволяли себе врачи и персонал полевого госпиталя, а может быть, водители автомобилей "Скорой помощи" центрального полицейского госпиталя, специально пригнанных из Бангкока в Чианграй для спасательной операции: в расчете на местные СМИ они приклеивали на лобовое стекло каждой машины, вывозившей на вертолетную площадку спасенных детей, лист бумаги с тайской цифрой, соответствующей порядковому номеру эвакуированного "Лесного Вепря": 5,6,7,8.

Загадка тренера

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Так как имена эвакуированных до сих пор не названы, в местных и зарубежных СМИ в понедельник было много попыток отгадать, кто именно из тринадцати человек, находившихся в пещере, эвакуирован, а кто остался в ней до третьей фазы эвакуации. Прежде всего таиландских журналистов интересовало, остается ли 25-летний тренер Эк со своими питомцами, или он был эвакуирован в воскресенье, в первой группе. В середине дня в понедельник из больницы Чианграя в местные СМИ "просочилась" информация, до сих пор не подтвержденная официально, что Эк находится там, так как именно он был тем эвакуированным в "серьезном" состоянии "Вепрем", о котором в воскресенье сообщали некоторые СМИ. По информации источника в больнице, тренер ослаб от голода больше всех в пещере, так как девять дней отдавал своим ученикам свою часть еды, которую "Вепри" принесли с собой в пещеру 23 июня. В тот день они пришли в подземный лабиринт не только с целью "экстремальной" тренировки и поднятия командного духа, как они это делали не раз в прошлом. Это был день рождения одного из них и, собираясь его отметить, мальчишки и их тренер накупили в лавке на въезде в национальный парк большое количество чипсов, конфет, пирожков и газировки. Еда делилась на всех в течение долгих дней пещерного "заточения". По непроверенной информации из того же источника, австралийский врач и опытный пещерный дайвер, находившийся среди спасателей, которые эвакуировали ребят, оценив физическое состояние Эка, настоял на том, чтобы он был выведен на поверхность в составе первой же группы.

Всеобщая радость и медицинский карантин

В штабе и пресс-центре спасательной операции, в студиях таиландских телеканалов, на страницах газет и в домах тайцев в этот день царит радость: уже восемь из 13 узников пещеры Тхам Луанг на свободе. Эту радость не омрачает даже тот факт, что из-за объявленного медицинского карантина эвакуированные дети, проходящие обследование и реабилитацию в больнице Чианграя, пока не имеют возможности общаться с родными.

"Дети пока будут оставаться в карантине. Это медицинская необходимость, они все должны пройти очень тщательное и серьезное обследование на все возможные, в том числе инфекционные, заболевания. На это нужно время, и в этом мы просим нас понять", — сказал в понедельник на вечернем брифинге начальник штаба спасательной операции Осоттханакон.