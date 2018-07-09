Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию, посвященную войне в Южной Осетии

БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Общий комитет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в понедельник поддержал проект резолюции, подготовленный в связи с 10-летием войны в Южной Осетии, в российской делегации на ПА ОБСЕ считают, что ответственность за конфликт и его последствия лежит на Грузии.
Как заявил журналистам глава российской делегации на сессии вице-спикер Госдумы Петр Толстой, РФ не поддержала этот проект резолюции.
Он отметил, что Россия готова при необходимости отдельно вести диалог с Тбилиси и развивать двусторнние отношения, но "не затрагивая интересов Южной Осетии и Абхазии, которые мы признаем как независимые от Грузии государства в результате как раз этого конфликта".
Толстой также назвал резолюцию пиар-ходом "с попыткой придать образу России какой-то зловещий оттенок". При этом, подчеркнул политик, у авторов резолюции это не получилось, поскольку спустя десять лет с начала конфликта "весь мир видит, кто в том конфликте был прав, а кто виноват".
Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.