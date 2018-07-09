Комитет ПА ОБСЕ поддержал резолюцию, посвященную войне в Южной Осетии

БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Общий комитет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности в понедельник поддержал проект резолюции, подготовленный в связи с 10-летием войны в Южной Осетии, в российской делегации на ПА ОБСЕ считают, что ответственность за конфликт и его последствия лежит на Грузии.

Проект резолюции подготовлен представителем Грузии Софио Кацарава. В документе подчеркивается ответственность РФ в качестве страны, осуществляющей фактический контроль за подержание основных свобод и прав человека живущих в Абхазии, Грузии и Южной Осетии. Резолюция также призывает Россию обеспечить перемещенным лицам возможность безопасного и беспрепятственного возвращения в места их происхождения.

Как заявил журналистам глава российской делегации на сессии вице-спикер Госдумы Петр Толстой, РФ не поддержала этот проект резолюции.

"Мы выступали против этой резолюции, считаем, что говорить о правах человека в ситуации, когда никто не подумал о праве на жизнь миротворцев, которые погибли по вине грузинской стороны, невозможно. Этот конфликт произошел из-за грузинской агрессии, и вся ответственность за его последствия лежит на Грузии", — сказал Толстой.

Он отметил, что Россия готова при необходимости отдельно вести диалог с Тбилиси и развивать двусторнние отношения, но "не затрагивая интересов Южной Осетии и Абхазии, которые мы признаем как независимые от Грузии государства в результате как раз этого конфликта".

Толстой также назвал резолюцию пиар-ходом "с попыткой придать образу России какой-то зловещий оттенок". При этом, подчеркнул политик, у авторов резолюции это не получилось, поскольку спустя десять лет с начала конфликта "весь мир видит, кто в том конфликте был прав, а кто виноват".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипломатические отношения между Грузией и Россией были прерваны. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.