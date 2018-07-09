Первая леди США приедет в Финляндию на встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Первая леди США супруга Дональда Трампа Меланья будет сопровождать его в ходе поездки в Финляндию на саммит с президентом России Владимиром Путиным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Стефани Гришэм.

"Будет", — коротко ответила пресс-секретарь первой леди на вопрос о том, будет ли супруга сопровождать Трампа во время его поездки в Финляндию на саммит с президентом России. Детали ее программы в поездке она пока не раскрыла.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.