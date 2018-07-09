Речь Мэй после отставки Джонсона встретили смехом в парламенте

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на пресс-конференции в Лондоне. 14 апреля 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на пресс-конференции в Лондоне. 14 апреля 2018

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В парламенте Великобритании встретили смехом речь премьер-министра страны Терезы Мэй после отставки двух членов ее правительства.

В своем выступлении Мэй поблагодарила за работу покинувших посты членов кабинета Дэвида Дэвиса и Бориса Джонсона. По ее словам, правительство пришло к выводу, что необходимо тщательно готовиться ко всем вариантам исхода переговоров с Евросоюзом по Brexit. Как подчеркнула Мэй, соглашение с Брюсселем, возможно, и вовсе не будет достигнуто.

Речь премьер-министра неоднократно прерывал смех членов парламента.

Так, после слов Мэй о благодарности покинувшему пост министру иностранных дел Борису Джонсону за "страстность, с которой тот продвигал интересы Британии" в зале раздался громкий хохот, после чего парламентариев призвали к порядку.

Премьер также заявила, что соглашение, к которому пришел кабинет министров на переговорах в минувшую пятницу, является "ответственным и заслуживающим доверие планом", отметив, что предложенные ЕС варианты Brexit неприемлемы.

"Если ЕС продолжит свою линию, это чревато отсутствием соглашения", — сказала Мэй, признав, что предлагаемый ею вариант бросает "вызов Евросоюзу". После этого премьеру пришлось переждать несколько секунд, прежде чем продолжить выступление, так как присутствующие слишком громко смеялись. В Лондоне все чаще звучат заявления, что Мэй придется выбрать между предложенным ею вариантом и собственным креслом.

Ранее днем источник в Лейбористской партии не исключил, что консерваторы на фоне правительственного кризиса могут провести голосование о вотуме недоверия Мэй.

В воскресенье, 8 июля, о своей отставке из-за разногласий с премьером по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — ключевая фигура в кабинете министров, учитывая, что Великобритания покидает ЕС уже 29 марта 2019 года. В понедельник в отставку подал глава МИД Борис Джонсон. И Джонсон, и Дэвис были сторонниками "жесткого" Brexit.