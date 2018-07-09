Помпео призвал "Талибан"* не ждать вывода войск США в ближайшее время

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Стратегия США в Южной Азии успешно реализуется, и Соединенные Штаты не намерены выводить войска из Афганистана, заявил в ходе своего выступления в Кабуле американский госсекретарь Майк Помпео.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан"*, которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана сейчас проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
Движение "Талибан"* при этом не исключает переговоров с официальными властями, но при условии вывода иностранных войск.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.