Международный аэропорт Киркука возобновит работу в течение двух недель

БАГДАД, 9 июл — РИА Новости. Министерство транспорта Ирака в понедельник объявило о возобновлении работы международного аэропорта в городе Киркук в Иракском Курдистане в течение двух недель, сообщается в заявлении пресс-службы губернатора провинции Киркук Ракана аль-Джабури, полученном в распоряжение РИА Новости.

"Министерство возобновит работу международного аэропорта Киркука в течение двух следующих недель для международных рейсов в Турцию, Ливан и Иран и внутренних рейсов в столицу Багдад и другие провинции", — заявил аль-Джабури после встречи с министром транспорта Каземом аль-Хамами.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в марте текущего года издал указ о возобновлении международных авиарейсов в города Эрбиль и Сулеймания в Иракском Курдистане. По его словам, это стало возможным после согласия властей автономии вернуть аэропорты под управление федеральной власти.

Отношения федеральных властей Ирака с автономным Иракским Курдистаном обострились после проведения курдами референдума о независимости 25 сентября 2017 года, на который Багдад не дал разрешения. За независимость проголосовали 93% курдов.

После референдума власти Ирака ввели в отношении курдской автономии ряд санкций. Среди них — запрет на международные рейсы в регион и из него, закрытие пограничных переходов и ограничение банковских операций.