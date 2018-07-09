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Силы США в Южной Корее не снижают боеготовность, несмотря на отмену учений

(обновлено: 21:30 09.07.2018)
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© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine RallifordАмериканская подводная лодка USS Michigan в Пусане, Южная Корея. Архивное фотоАмериканская подводная лодка USS Michigan в Пусане, Южная Корея. Архивное фото
© AP Photo / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Jermaine Ralliford

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. Силы США в Южной Корее не снижают боеготовность несмотря на отмену учений, и готовы в случае приказа возобновить проведение маневров с союзниками, заявил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва в Токио. 8 июля 2018
© AFP 2018 / David Mareuil/Pool
Помпео: санкции против КНДР сохранятся до полной денуклеаризации
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. После встречи Трамп заявил, что намерен отменить совместные военные учения с Южной Кореей, назвав их дорогостоящими и "неподходящими" в условиях диалога с КНДР. По данным Пентагона, были приостановлены учения "Страж свободы" (Freedom guardian) и другие учения по программе военно-морского обмена, которые планировались в течение следующих трех месяцев.

"Это решение (о возобновлении учений – ред.) за верховным главнокомандующим и руководством нашей страны. Они могут принять то или иное решение, возобновлять ли учения, исходя из действий Северной Кореи. Как сказал президент Трамп, мы соблюдаем свои обязательства, если они (КНДР – ред.) будут соблюдать свои", — сказал Мэннинг в понедельник журналистам.

"Могу отметить, что боеготовность наших сил в Южной Корее не изменится, независимо от того, будут учения или нет. Наши силы по-прежнему готовы защищать Корейский полуостров… У нас есть и другие механизмы для поддержания боеготовности", — добавил представитель Пентагона.

Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына. Архивное фото
© AP Photo / Ahn Young-joon
Ким Чен Ын впервые не принял Помпео
Комментарий по поводу учений прозвучал на фоне прошедшего 6-7 июля визита в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео. Это был третий визит Помпео в КНДР и впервые лидер страны не принял его лично. Кроме того, МИД КНДР высказал крайнее сожаление и неудовлетворенность результатами переговоров с США. Тем не менее Помпео со своей стороны вновь выразил уверенность в том, что КНДР вела "добросовестные переговоры" в ходе состоявшейся в Пхеньяне встречи и заявил, что страна подтвердила готовность к денуклеаризации.

Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
КНДР после переговоров с США заявила об угрозе срыва денуклеаризации
В настоящее время в Южной Корее находится более 23 тысяч американских военнослужащих. В конце июня министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США сохранят численность своего военного контингента в Южной Корее.

Традиционно в учениях на Корейском полуострове также принимают участие авиация и флот США из Японии, Гуама и других регионов. Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. —0-

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Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
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10 июля 21:00
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