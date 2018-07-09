Уличенная в плагиате глава минюста Чехии ушла в отставку

ПРАГА, 9 июл – РИА Новости. Глава минюста Чехии Татьяна Мала, которую эксперты уличили в плагиате в дипломных работах в университетах Братиславы и Брно, вынуждена была в понедельник подать в отставку со своего поста, сообщила она журналистам.

Петицию об ее отставке подписали несколько сотен видных ученых, юристов и политиков республики.

"Хочу повторить, что не чувствую себя в чем-либо виновной. Критика в мой адрес была организованной кампанией СМИ. Тем не менее, чтобы успокоить ситуацию, в том числе, вокруг нового правительства, я решила покинуть пост министра юстиции", — сказала Мала. В своей должности Мала проработала всего 12 дней.

На минувшей неделе ряд экспертов сообщил о том, что занявшая пост главы минюста в утвержденном 27 июня президентом Милошем Земаном составе правительства Мала допустила плагиат в своих дипломных работах сначала в университете имени Менделя в Брно, а затем в Панъевропейском университете в Братиславе, списав целые пассажи из материалов своих предшественников и подав их как свои собственные наработки.

После заседания в понедельник парламентской фракции правящего движения ANO, обсудившей ситуацию с Малой, премьер Андрей Бабиш заявил, что однопартийцы верят в невиновность Малой. В то же время, премьер отметил, что если бы Мала не ушла в отставку, СМИ и оппозиция постоянно будоражили бы этот вопрос и не давали бы новому правительству нормально работать.

Бабиш также сообщил журналистам, что намерен временно взять обязанности главы минюста на себя до той поры, пока не выберет нового кандидата на этот пост. "Надеюсь, что господин президент это мое предложение одобрит", — сказал премьер.