Уличенная в плагиате глава минюста Чехии ушла в отставку

ПРАГА, 9 июл – РИА Новости. Глава минюста Чехии Татьяна Мала, которую эксперты уличили в плагиате в дипломных работах в университетах Братиславы и Брно, вынуждена была в понедельник подать в отставку со своего поста, сообщила она журналистам.
"Хочу повторить, что не чувствую себя в чем-либо виновной. Критика в мой адрес была организованной кампанией СМИ. Тем не менее, чтобы успокоить ситуацию, в том числе, вокруг нового правительства, я решила покинуть пост министра юстиции", — сказала Мала. В своей должности Мала проработала всего 12 дней.
На минувшей неделе ряд экспертов сообщил о том, что занявшая пост главы минюста в утвержденном 27 июня президентом Милошем Земаном составе правительства Мала допустила плагиат в своих дипломных работах сначала в университете имени Менделя в Брно, а затем в Панъевропейском университете в Братиславе, списав целые пассажи из материалов своих предшественников и подав их как свои собственные наработки.
Бабиш также сообщил журналистам, что намерен временно взять обязанности главы минюста на себя до той поры, пока не выберет нового кандидата на этот пост. "Надеюсь, что господин президент это мое предложение одобрит", — сказал премьер.