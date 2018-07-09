В Хельсинки изменят маршруты транспорта из-за встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки повлияет на движение общественного транспорта в финской столице, сообщила в понедельник представитель региональной транспортной компании HSL Петри Саари.

Планы изменения маршрутов лишь ожидаются, так как официально канцелярия президента Финляндии не объявила место, где пройдет встреча Путина и Трампа.

"В текущий момент мы собираемся действовать согласно принятой для таких мероприятий практике, но могут быть сюрпризы", — рассказала Саари в интервью финскому информационному агентству STT.

Ожидается, что изменения затронут движение трамваев и автобусов в центре города. Также важной частью транспортной системы являются паромы, прибывающие из крепости Суоменлинна — расположенного на отдельном острове района финской столицы. Они, как правило, приходят на Рыночную площадь, расположенную рядом с Президентским дворцом, где, как сообщали СМИ, и пройдет встреча.

Если место встречи подтвердится, то прибытие и отправление паромов переведут на другой причал в соседнем районе Катаянокка, туда же потребуется перенаправить дополнительный транспорт для вывоза пассажиров. По этому поводу HSL уже связалась со всеми транспортными операторами.

Наиболее проблемным временем для трафика в городе, по словам Саари, станет вторая половина понедельника — с 13 до 17 часов (время совпадает с московским).

"Также возможны ограничения в воскресенье, в зависимости от времени прибытия Трампа", — отмечает представитель HSL.

Ограничения ждут и автомобилистов. "В Хельсинки будут значительные ограничения в движении на дорогах. Если вы передвигаетесь на машине, вам придется ждать в пробках", — оценивает транспортную ситуацию в грядущий понедельник директор по связям с общественностью полиции Хельсинки Юха Хакола.

Кроме того, самая крупная акция протеста Helsinki calling!, которая планировалась ранее на день встречи президентов РФ и США, на фоне возможных ограничений переносится на воскресенье. Ее участники — более 2 тысяч человек — хотят маршем пройти по центру финской столицы.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.