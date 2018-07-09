В Хельсинки изменят маршруты транспорта из-за встречи Путина и Трампа

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки повлияет на движение общественного транспорта в финской столице, сообщила в понедельник представитель региональной транспортной компании HSL Петри Саари.
"В текущий момент мы собираемся действовать согласно принятой для таких мероприятий практике, но могут быть сюрпризы", — рассказала Саари в интервью финскому информационному агентству STT.
Ожидается, что изменения затронут движение трамваев и автобусов в центре города. Также важной частью транспортной системы являются паромы, прибывающие из крепости Суоменлинна — расположенного на отдельном острове района финской столицы. Они, как правило, приходят на Рыночную площадь, расположенную рядом с Президентским дворцом, где, как сообщали СМИ, и пройдет встреча.
Наиболее проблемным временем для трафика в городе, по словам Саари, станет вторая половина понедельника — с 13 до 17 часов (время совпадает с московским).
"Также возможны ограничения в воскресенье, в зависимости от времени прибытия Трампа", — отмечает представитель HSL.
Ограничения ждут и автомобилистов. "В Хельсинки будут значительные ограничения в движении на дорогах. Если вы передвигаетесь на машине, вам придется ждать в пробках", — оценивает транспортную ситуацию в грядущий понедельник директор по связям с общественностью полиции Хельсинки Юха Хакола.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.