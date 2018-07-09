Алиев заявил, что надеется на конструктивную позицию Еревана по Карабаху

БАКУ, 9 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что надеется на конструктивную позицию нового правительства Армении по урегулированию карабахского конфликта.

"Надеюсь, что новое правительство Армении не повторит ошибок прежнего, покажет конструктивную позицию по урегулированию карабахского конфликта. А базовая основа урегулирования конфликта заложена в резолюциях Совбеза ООН, которые требуют немедленного и безоговорочного вывода армянских войск с оккупированных территорий", — заявил Алиев на заседании кабмина, которое транслирует гостелеканал АЗТВ.

Президент Азербайджана добавил, что страна будет и дальше увеличивать расходы на оборону.

Ранее официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил РИА Новости, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении обсудят 11 июля в Брюсселе урегулирование в Карабахе. В МИД Армении подтвердили информацию о встрече Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова 11 июля в Брюсселе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.