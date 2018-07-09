СМИ: на пляже в Таллине обнаружили ядовитые водоросли

ТАЛЛИН, 9 июл — РИА Новости. Ядовитые сине-зеленые водоросли обнаружены на популярном таллинском пляже Пирита, власти района советуют воздержаться от купания, сообщило в понедельник издание Postimees.

Департамент здоровья обнаружил во взятых у пляжа в Пирита пробах воды ядовитые сине-зеленые водоросли. Опасны не сами водоросли, а возникающие при их разложении ядовитые вещества, которые способны вызвать сильнейшую аллергию.

"Половина водорослей ядовиты и могут причинить вред здоровью человека, поэтому просим на пляже Пирита не купаться. В случае, если вы все же искупались, нужно быть предельно осторожным, чтобы вода не попала в рот. Также после купания необходимо тщательно вымыться", — сказала изданию заместитель старейшины района Пирита Александра Павлова.

Симптомы отравления водорослями очень похожи на симптомы гриппа: поднимается температура, появляется насморк, плохое самочувствие, покраснение кожи и глаз. Если все же вода попала внутрь организма, необходимо немедленно спровоцировать рвоту.