В Евросоюзе оценили прогресс в проведении реформ на Украине

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. ЕС считает, что Украина уже достигла "существенного прогресса" в проведении реформ, признает ее "европейские устремления" и намерен укреплять политическую и экономическую интеграцию, говорится в заявлении по итогам переговоров на высшем уровне в Брюсселе.

"Мы признали существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ, который необходим как для удовлетворения потребностей граждан Украины, так и для укрепления устойчивости Украины к внешним вызовам, с которыми она сталкивается", — говорится в одобренном на саммите совместном заявлении.

В документе также подтверждена "неизменная приверженность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции Украины с Европейским союзом на основе Соглашения об ассоциации и общих ценностей демократии, верховенства права и прав человека".

"Мы проанализировали широкомасштабный процесс реформ, предпринятый Украиной, и приветствовали обязательство продолжать его осуществление… Был достигнут значительный прогресс в проведении структурных реформ в области децентрализации и государственного управления, а также в области государственных закупок и экологических реформ", — говорится в документе.

"Мы признали европейские устремления Украины и приветствуем ее европейский выбор, как указано в Соглашении об ассоциации", — указано также в документе.