Глава антикоррупционного управления Румынии не считает отставку поражением

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Глава антикоррупционного управления (DNA) Румынии Лаура Ковеси заявила после того, как президент Клаус Йоханнис подписал указ об ее отставке, что не считает это поражением.
Президент Румынии в понедельник подписал указ об отставке Ковеси с должности главного прокурора DNA. Ковеси отметила, что указ президента вызывает у нее вопросы, она опасается, что в будущем прокуроры будут подчиняться министерству юстиции.
Министр юстиции Тудорел Тоадер заявил, что нового начальника DNA выберут из числа прокуроров в период с 9 по 30 июля.
Ковеси возглавила DNA в 2013 году, до этого шесть лет была генеральным прокурором Румынии. Под ее руководством DNA завело несколько тысяч уголовных дел, в которых фигурировали министры, мэры, судьи, таможенники, депутаты и бывший премьер Виктор Понта. 90% обвиняемых были осуждены.
Конституционный суд Румынии признал 30 мая существование конфликтов между министром юстиции и президентом, а также между правительством и президентом из-за отказа Йоханниса уволить Ковеси.