Глава антикоррупционного управления Румынии не считает отставку поражением

КИШИНЕВ, 9 июл — РИА Новости. Глава антикоррупционного управления (DNA) Румынии Лаура Ковеси заявила после того, как президент Клаус Йоханнис подписал указ об ее отставке, что не считает это поражением.

"Могу сказать, что с сегодняшнего дня я больше не буду работать в Национальном антикоррупционном управлении, я буду прокурором. Мне удалось доказать, что государственные учреждения могут быть эффективными и работать законнo, а коррупция может быть побеждена, сегодняшний эпизод — это не поражение", — заявила Ковеси в понедельник журналистам.

Президент Румынии в понедельник подписал указ об отставке Ковеси с должности главного прокурора DNA. Ковеси отметила, что указ президента вызывает у нее вопросы, она опасается, что в будущем прокуроры будут подчиняться министерству юстиции.

Министр юстиции Тудорел Тоадер заявил, что нового начальника DNA выберут из числа прокуроров в период с 9 по 30 июля.

Ковеси возглавила DNA в 2013 году, до этого шесть лет была генеральным прокурором Румынии. Под ее руководством DNA завело несколько тысяч уголовных дел, в которых фигурировали министры, мэры, судьи, таможенники, депутаты и бывший премьер Виктор Понта. 90% обвиняемых были осуждены.

Глава минюста 22 февраля потребовал отставки главы DNA, указав на отказ Ковеси выступить на парламентских слушаниях, ложную информацию в делах, отсутствие адекватной реакции на давление на подчиненных, а также негативное воздействие на имидж Румынии. 16 апреля Йоханнис отказался удовлетворить запрос минюста.

Конституционный суд Румынии признал 30 мая существование конфликтов между министром юстиции и президентом, а также между правительством и президентом из-за отказа Йоханниса уволить Ковеси.