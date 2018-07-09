В офисе Мэй заявили, что премьер намерена отстаивать свой пост

ЛОНДОН, 9 июл – РИА Новости, Мария Табак. Тереза Мэй намерена отстаивать свое премьерство при любой попытке оспорить его, заявил журналистам в понедельник официальный представитель канцелярии британского премьер-министра.
На вопрос, будет ли Мэй отстаивать свои позиции, представитель офиса премьера ответил одним словом: "Да". Он также не согласился с предположениями о том, что после отставки двух ключевых министров правительство находится в кризисе.
Мэй, выступая в понедельник в парламенте, продолжила настаивать, что предлагаемая ею модель будущих отношений с Brexit – оптимальная, несмотря на уход Дэвиса и Джонсона.